Zacatecas.- La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó que lleva un proceso de investigación por los delitos de cohecho y extorsión en contra de Jeu Ramón Márquez Cerezo, quien hasta este lunes fungió como coordinador estatal de Protección Civil de Zacatecas, ya que este día presentó su renuncia para poder enfrentar el proceso penal.

Las denuncias penales se interpusieron por personas que prestan servicios profesionales en materia de protección civil denominados “terceros acreditados”, quienes se ostentan como presuntos afectados por parte del funcionario estatal, quien presumiblemente condicionó la emisión de documentos de certificación.

Por tal motivo, los delitos que se imputan es el de cohecho que legalmente se comete cuando se solicita, acepta o se hace el ofrecimiento de dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública; así como por el delito de extorsión.

Este lunes, al darse a conocer públicamente este asunto, en un programa radiofónico con el comunicador Francisco Elizondo, el gobernador David Monreal Ávila dijo:

“Ya es una denuncia formal, porque tengo entendido que fue presentada ante la instancia. Y yo no voy a consentir de ningún funcionario acciones de deshonestidad y menos de corrupción (…) como gobernador le he pedido al secretario general para que se ponga a disposición de la justicia (a Jeu Márquez) y haga frente a esa denuncia, esperemos el resultado y que la autoridad haga su trabajo. Por lo pronto no puede estar al frente de una institución tan loable, tan noble como es Protección Civil”.

Incluso, el mandatario señaló que se debe ver no solo el actuar de quien era el titular, sino de toda la corporación, además de reconocer que hoy tiene la preocupación, debido a que esta institución no tiene manejo de recursos y confiaba que ahí “no hubiera esa tentación”, pero debido a que la investigación señala que se pudiera tratarse de “una especie de extorsión hacia los empresarios, a los denunciantes (…)” aseguró que habrá “cero tolerancia con los actos de corrupción y de deshonestidad y que sirva de ejemplo para todos los funcionarios”.

Por su parte, en sus redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, confirmó que ya recibió la renuncia de Jeu Márquez Cerezo, la cual fue aceptada, además de señalar que acudió a las instalaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil para asegurarse que los trabajos que realiza se mantienen con normalidad.

Mientras que Jeu Márquez en sus redes sociales emitió una postura a la opinión pública, donde aparte de informar su renuncia, señala que, hasta ese momento no había sido notificado por parte de la autoridad correspondiente y que sobre dichas denuncias se enteró por los medios de comunicación.

En el comunicado asegura que: “No soy responsable de los hechos que se han publicado. En este sentido, decidí atender la situación sin ostentar el cargo, de manera directa, transparente y bajo la visión clara de que no realicé acto alguno que pudiera ser motivo de sanción alguna”.

