Culiacán.- En amplios sectores habitacionales de la ciudad de Mazatlán los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvieron a padecer una noche de largos apagones sin que se conozcan las causas de las fallas en el suministro del fluido eléctrico.

A través de las redes sociales, los molestos ciudadanos de las colonias Mañanitas, Pradera, Dorada, Jaramillo, Mañanitas, Real, Villas del Rey, Valle Bonito, entre otros sectores del puerto, divulgaron que volvieron a sufrir cortes en el suministro de energía eléctrica en sus hogares.

Los usuarios reclamaron a la CFE que se vuelvan a repetir los apagones, como sucedió el año pasado en estas mismas fechas, ya que no solo no les permite descansar por las noches, sino que les causa perdidas en sus alimentos al no poder mantenerlos en refrigeración.

afcl/LL