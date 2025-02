Oaxaca de Juárez. – Este martes, Roberto Cárdenas Rosas, preso político en el gobierno de José Murat, retomó la huelga de hambre de manera indefinida, en el centro penitenciario ubicado en Villa de Etla, Oaxaca; demanda la intervención de los representantes del gobierno y peritare ocular en planimetría.

“No se tomaron en cuenta las pruebas que fueron aportadas con testigos ante el juez durante mi proceso. Siempre me he declarado como inocente porque son delitos prefabricados por el mismo gobierno”, dijo en entrevista a El Universal, previo a iniciar la huelga de hambre.

No es la primera vez que Roberto originario de la comunidad triqui, inicia huelga de hambre, apenas el pasado 25 de noviembre del año pasado también hizo otra, por esa consigna, personal del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero y el gobernador lo visitaron en su celda para conocer sus peticiones: “me mandaron a su gente para hacer mis peticiones, pero no ha avanzado”.

Roberto solicita un peritaje ocular por un perito en planimetría, para hacer la reconstrucción de los hechos por los cuales se le señalan como culpable de dos homicidios ocurridos en 2002; además, pide que haya reconstrucción de los hechos sobre la tortura que le han sometido en los centros penitenciarios.

22 años han pasado desde su sentencia

El pasado 14 de enero cumplió 22 años en la cárcel Roberto, con una sentencia de 70 años por el homicidio calificado de Ignacio R. y Juventino Q., quienes fueron asesinados el 02 de junio del año 2002. Sin embargo, señala que su proceso de sentencia fue prefabricado por las instancias del gobierno de José Murat Casab.

Roberto fue detenido el 14 de enero del 2003, cerca de las 18:00 horas, en la esquina del palacio de gobierno de Oaxaca, “yo tenía una audiencia con el ex gobernador José Murat, nos citó a una mesa de trabajo. Él me puso un cuatro, porque días antes, fui agredido físicamente, se atentó contra mi vida. Como no pudo comprar mi silencio me fabricó hechos que no cometí. Todo pasó cuando se estaba desplazando a las familias de San Miguel Copala”, detalló.

“Cuando ocurrió el asesinato de uno de los que me señala, yo y mi gente triqui estábamos en la ciudad, en la Procuraduría para la Defensa del Indígena con el titular, Mario Alberto Guzmán, en la colonia Cinco Señores, así que no era posible que yo estuviera en dos lugares al mismo tiempo. En su momento se pidió la presencia de Mario Alberto, y dijo que estuvimos juntos, pero, aun así, mi documento certificado no fue avalado por el juez. En ese proceso, el testigo de cargo tampoco me señaló. En el 2016, el juez me dijo que quedaba en libertad, gracias al gobernador José Murat, pero me daba una sentencia de 24 años, pero yo no acepté, porque yo soy inocente. Después otro juez rectificó los 70 años de sentencia”, explicó Roberto.

El hombre explica que también ha sido víctima de tortura, recuerda que, en su traslado al centro penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, lo sometieron a él y a otros 28, “que nos agachan casi hasta abajo del asiento y comenzaron a decirnos: ahora si señores vamos a empezar la fiesta y comenzaron a patearnos por las costillas, fue un infierno”.

Comentó que fueron innumerables sometimientos de parte del personal Cerezo No. 3 “nos encerraron en una celda de 5 metros de ancho, me quitaron toda la ropa, y me pusieron hacer 100 lagartijas, 100 saltos de escuadras, 100 sentadillas y como no aguanté me caí, entonces, es cuando me llovían patadas, puñetazos, toletazos, fue un infierno”.

Con la huelga de hambre, Roberto Cárdenas Rosas busca que el gobierno de Oaxaca retomé su caso como preso polito y víctima de tortura. “En semanas pasadas, acudí a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para recoger un informe que será enviado a la Corte Interamericana, tuve que buscar hacer una demanda a nivel internacional porque en lo local ha sido difícil”, agrega.





