La asamblea comunitaria y el comité electoral local negaron el registro a la planilla de Zoila Lenin García Jiménez, una mujer indígena y productora de café, para contender por la presidencia municipal de San Mateo Piñas.

Con ello, la aspirante denunció que se está negando su derecho a participar en condiciones de igualdad, y que esto constituye una forma de violencia política por razón de género, al obstaculizar el ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer indígena.

El próximo 16 de noviembre de 2025 se celebrarán elecciones en San Mateo Piñas para renovar a sus autoridades municipales luego de la renuncia del cabildo completo tras el asesinato de la presidenta municipal Lilia Gemma García Soto en el interior de sus oficinas por un grupo armado, el pasado 15 de junio de 2025.

En este escenario de violencia política, el municipio también enfrenta condiciones de marginación, violencia de género y afectaciones por fenómenos naturales causadas por el Huracán Agatha en 2022 y más recientemente por el Huracán Erick en 2025. Ambos huracanes dejaron caminos destruidos, comunidades incomunicadas y afectaciones en los servicios básicos como agua potable y electricidad.

Luego de la negativa de la asamblea comunitaria y del comité electoral local con el que se trata de impedir la candidatura de Zoila Lenin García, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) revocó parcialmente la convocatoria para la elección municipal al determinar que los requisitos de elegibilidad carecían de una perspectiva de género adecuada, y que reproducían desigualdades estructurales que limitan la participación política de las mujeres.

El Tribunal también ordenó al Comité Electoral y al comisionado emitir una nueva convocatoria que garantice la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Con esto, las elecciones municipales en San Mateo Piñas están programadas para celebrarse el 16 de noviembre de 2025, se realizarán bajo un nuevo proceso que debe ajustarse a los principios de igualdad sustantiva y participación libre de discriminación y violencia.

Zoila Lenin quien es una mujer joven, indígena y productora de café, ha participado en escuelas de campo para fortalecer la producción local, y ha participado en comités de caminos artesanales, comités comunitarios, escuela, agua potable, fiestas patronales y como representante de su barrio.

afcl/LL