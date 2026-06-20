Luego de la polémica en la que se vio envuelta la presidenta municipal de Quiroga, Michoacán, por presuntamente maltratar a un pato al sostenerlo de forma incorrecta mientras lo anunciaba como "la mascota mundialista", Alma Mireya González habló en redes sociales sobre lo sucedido.

Mediante un video, la presidenta municipal señaló que el pato durmió los días anteriores en una caballeriza y aseguró que lo llevó con una veterinaria donde fue examinado.

Después de la revisión, la veterinaria dictaminó que la pata se encuentra bien de salud y no presenta ninguna lesión; asimismo, en la grabación se observa al animal moviendo las alas con normalidad.

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Por otro lado, la veterinaria le recomendó a la funcionaria el tipo de alimentación que debe llevar y en qué lugar debería estar el animal para tener un desarrollo pleno.

Mireya González se mostró contenta de que la pata estuviera bien de salud y se encuentra en la búsqueda de un nombre adecuado para el animal; provisionalmente tendrá el de “nusquita o bañadita”.

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¿Cómo fue que la presidenta encontró un pato?

La presidenta de Quiroga encontró un pato caminando en el libramiento del municipio, por lo que lo rescató, lo subió a su camioneta y decidió buscar al dueño por medio de sus redes sociales.

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El pato fue devuelto con una playera de la selección nacional; sin embargo, el dueño Eugenio Díaz decidió regalarlo a la presidenta en agradecimiento por encontrarlo.

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Pero el video causó polémica debido a que Eugenio tomó al pato de las alas y así se lo entregó a la funcionaria mientras lo declaraba mascota oficial mundialista de todos los quiroguenses.

Durante los festejos mundialistas, lospatos han cobrado popularidad. Tras la victoria del Tri en el partido inaugural, el Pato Merlín salió a caminar por las calles de Reforma portando su camiseta de la selección. Su alcance fue tal, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo invitó junto con su familia al Palacio Nacional.

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