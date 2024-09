A seis meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el Hospital Central Ignacio Morones Prieto como parte de la transición al sistema IMSS Bienestar, el nosocomio potosino continúa con la falta de insumos y medicamentos.

Este día, la Asociación de Residentes del Hospital Central inició una asamblea permanente para exigir una solución inmediata a la falta de recursos y materiales indispensables.

Los representantes de la asociación han señalado que esta carencia afecta su capacidad para ofrecer un servicio de calidad a las familias potosinas, además de incumplir con los estándares requeridos por las políticas de salud vigentes.

Dentro del hospital, se han colocado carteles que informan a los pacientes que no podrán ser atendidos debido a la falta de insumos básicos. “Alto riesgo de muerte, no hay con qué atenderte y al gobierno no le importa”, “Alto, no tenemos con que atender”, son algunos de los mensajes que se pueden ver pagados a lo largo de las instalaciones.

Lee también Panistas se disputan curul en inicio de la LXIV Legislatura del Congreso de San Luis Potosí

Sin medicamentos en el Hospital Central de San Luis Potosí por transición al IMSS Bienestar (17/09/2024). Foto: Especial

Por el momento, los residentes mantendrán la asamblea permanente hasta lograr una mesa de diálogo con las autoridades y obtener una respuesta que solucione la problemática que afecta a los potosinos. Así mismo la Asociación de Residentes ha enviado una carta abierta expresando su profunda preocupación e inconformidad respecto a la falta de recursos y materiales necesarios para la adecuada atención de los pacientes en el hospital.

La carta destaca la escasez de insumos básicos, material para cirugías, patología, medicamentos y reactivos de laboratorio, lo que ha llevado a demoras en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, aumento en el riesgo de complicaciones los pacientes.

Asimismo señalan que la falta de recursos también afecta la formación de los residentes, pues deben trabajar en un entorno con sobrecupo de pacientes pero sin recursos para el estudio y la práctica de las diferentes habilidades necesarias para su formación.

Lee también Autos flotando y arrastrados por el agua, el saldo de las lluvias en San Luis Potosí

Sin medicamentos en el Hospital Central de San Luis Potosí por transición al IMSS Bienestar (17/09/2024). Foto: Especial

El Gobierno estatal brinda apoyo e insumos

La dependencia de los servicios de Salud en el estado informó que pese a que la administración y funcionamiento del Hospital Central Ignacio Morones Prieto ya forma parte del esquema federal IMSS-Bienestar, el Gobierno del Estado a través de los Servicios de Salud, entregó insumos y suministros para apoyar a enfrentar esta crisis.

“Nos enfocamos en ayudar a las dependencias que lo requieren con más urgencia”, comentó la funcionaria, luego de destacar que el Hospital Central, se encuentra en manos de autoridades federales.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr