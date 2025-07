Trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) denunciaron que los hospitales y centros de salud en los diferentes municipios y regiones del estado, amanecieron sin servicio de vigilancia y seguridad privada.

La falta de este servicio, afirmaron, ha provocado que algunas de estas unidades médicas se encuentren cerradas y se impida el ingreso de los familiares de los pacientes, porque los encargados de la seguridad privada son los que se encargan de llevar el control de las entradas y salidas de las personas.

Por eso, hoy las personas tuvieron que esperar afuera de los hospitales y centros de salud para tener noticias sobre la salud de sus familiares que reciben atención médica.

Lee también Detienen a delegado regional de la Secretaría del Bienestar en Oaxaca por el delito de violación; había otras denuncias en su contra

Se impide el ingreso de los familiares de los pacientes en hospitales de Oaxaca (02/07/2025). Foto: Especial

Adicionalmente, manifestaron que la falta de este servicio deja vulnerable no sólo a las instalaciones, sino también la seguridad de los familiares y sus pacientes. Y consideraron como grave que prevalezca esta situación.

El pasado 30 de junio de 2025, concluyó el contrato con la empresa oaxaqueña SEPRITUR del Pacífico S. A. de C. V., la cual estaba encargada del servicio de seguridad privada; y los SSO adjudicaron de manera directa un contrato para la prestación del servicio de seguridad privada a SERPROSEP S. A. de C. V., que empezaría operaciones a partir del 1 de julio de 2025.

Esta última empresa, sin embargo, ha sido cuestionada por registrar denuncias en otras entidades del país por presuntas irregularidades en su operación. En Oaxaca, en el año 2024, personal de SERPROSEP S. A. de C. V. que laboraba en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región del Istmo de Tehuantepec, denunciaron a esta empresa por supuestamente no respetar sus derechos laborales y por no pagar sus salarios completos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr