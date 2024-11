La Paz, BCS.- Con mantas con leyendas de trabajo bajo protesta, empleados del área de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) encararon al gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ante quien denunciaron que no ha cumplido los compromisos de mejorar sus condiciones laborales. Trabajadores de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur reclamaron al gobernador, aumento de sueldo y prestaciones, y acusaron que han sido ignorados por meses en sus demandas. Los trabajadores colocaron una manta en las oficinas de trabajo donde advirtieron que trabajan bajo protesta.

Lee también Mujer policía de investigación en Chiapas denuncia a comandante por abuso sexual; la amenazó con un arma

“Solicitamos mejores sueldos, mejores condiciones laborales y vivienda digna. Nuestras jornadas son de 24 horas”, expusieron.

Además, un grupo de ellos se trasladó a la oficina del gobernador para insistir en una reunión con él.

Luego de algunas horas, finalmente sostuvieron un encuentro y los trabajadores entregaron un pliego petitorio e hicieron énfasis en el programa de acceso a vivienda, ante los altos costos en BCS.

Lee también Hallan a cuatro personas muertas en choza de León, Guanajuato; estaban maniatadas y con el tiro de gracia

Reunión del gobernador y los protestantes (07/11/2024). Foto: Especial

El mandatario aseguró que encabeza –dijo– “un gobierno humano, solidario, abierto y cercano a la gente”, y privilegia el diálogo y la solución a las demandas sociales. Indicó que se conformará una comisión para dar seguimiento al tema y participará la Secretaría de Finanzas. Cabe mencionar que el mandatario también les expresó que “es imposible resolver las demandas de golpe”, y pidió comprensión.

Lee también Melanie sale del hospital luego de una intervención quirúrgica; fue brutalmente golpeada por su novio

No obstante, trabajadores argumentaron que no son recientes, sino desde el inicio de su administración. Castro Cosío dijo que la asignación presupuestal para lo que resta del año ya está y no se puede mover; no obstante, dijo revisará el tabulador de sueldos de altos funcionarios de la PGJE “si es necesario”, para poder cubrir las demandas de los trabajadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr