“Tengo fe en que Dios me los traiga”: CJNG priva de su libertad a 5 personas en la Tierra Caliente

Tepalcatepec, Michoacán.- Apenas festejaba sus 68 años de edad cuando un empresario agricultor fue privado de su libertad junto a tres personas más –entre ellos, un adolescente de 13 años de vida- por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en la localidad de La Bocanda, ubicada entre los municipios de Tepalcatepec, Michoacán.

La madre de dos de las víctimas pidió a las autoridades que los rescaten, ya que aseguró, son gente de bien y que solo se dedican al trabajo en el campo.

La señora de 75 años de edad –de quien se omite su nombre por seguridad-, tiene, ya con este hecho, tres hijos desaparecidos; uno desde hace cuatro años y otros dos apenas del 24 de diciembre a la fecha.

“Del otro (hijo) ya tiene más de cuatro años y yo sé que ya no existe, pero de estos (dos hijos) sí, yo tengo la fe en Dios que me los traigan y que Dios les toque el corazón (a los criminales) y me los regresen. Todo lo que tengo son mis hijos; es todo lo que yo tengo, porque mi casa me la quemaron en La Bocanda”, platicó.

El CJNG quemó mi casa: cuenta madre de desaparecidos

Previo a Noche Buena, los hijos de la madre de familia, salieron de la Loma, comunidad de Tepalcatepec, donde se refugiaron, luego de que el CJNG se apoderara de La Bocanda.

Su casa fue incendiada por la organización criminal que se apoderó de esa comunidad, luego de que se retiraran las fuerzas federales, en junio del año pasado.

“Mis hijos estaban ahí en la casa; les hablaron, que se fueran a trabajar y ellos se fueron y yo no supe más nada ya. ¿Qué se fueran a trabajar a dónde?... a La Bocanda. Lo que pasa es que un señor les dijo que ya había arreglado allá y que todo estaba bien y que se fueran a trabajar allá y que no iba a pasar nada y fue todo lo que yo supe nomás”, contó.

Informes de seguridad, señalaron como responsables de ese hecho criminal a dos operadores del CJNG: una persona apodada "El Mata Guaches" y a otra conocida como "El Parabólico".

Con llanto incontenible, pero con la esperanza de encontrarlos vivos, la madre de familia expresó: “Ni una llamada hemos recibido. Nada. Nos dimos cuenta porque su hija había ido a buscarlos a La Bocanda, porque son sus papás de ella, pero ya fue cuando supimos que ellos ya no estaban”.

Junto con los hijos de la señora de avanzada de edad y el agricultor, también están desaparecidos la esposa de Heleno, Silvia y su hijo de tan solo 15 años de edad, Fernando.

