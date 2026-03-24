Ciudad Victoria.— Al rendir el Cuarto Informe de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que en Tamaulipas se administran con pulcritud y eficiencia los recursos del pueblo.

“Terminamos con la ominosa tendencia de endeudar progresivamente al estado y trabajamos sin descanso por la paz y la seguridad”, expresó el mandatario ante unas 6 mil personas reunidas en el Polyforum de Ciudad Victoria, que incluyó contingentes de toda la entidad.

En su mensaje, el gobernador destacó que, a diferencia del pasado, cuando la autoridad de entonces y sus mandos de policía violaban sistemáticamente derechos humanos y en lugar de inspirar confianza y protección, sembraban miedo, hoy en Tamaulipas los resultados muestran una clara reducción en la mayoría de los 98 indicadores de incidencia delictiva que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en especial en lo referente a los de alto impacto.

“No seamos de corta memoria, las cifras son objetivas y confirman que tenemos una realidad distinta y mejor”, dijo Villarreal Anaya.

Expuso que en este cuarto año de gobierno se fortaleció a la Guardia Estatal, la cual ahora tiene un estado de fuerza de casi 6 mil elementos y ocupa el segundo lugar nacional en la obtención del Certificado Único Policial, que la acredita como una corporación confiable.

“En materia de equipamiento invertimos 567 millones de pesos para fortalecer su operación, en uniformes, tecnología y equipo de comunicación”, mencionó, así como también se entregaron casi 300 unidades de distintos tipos.

En este sentido, señaló que también avanza la construcción de 15 estaciones seguras nuevas en la frontera.

Pide unidad

Por otra parte, durante su mensaje, el gobernador Américo Villarreal exhortó a seguir unidos y alertas para evitar la reacción de aquellos que pretenden, desde el anonimato y las noticias falsas, abrir de nuevo el espacio a las oligarquías.

“El despertar de conciencias lo necesitamos ahora para neutralizar a las oligarquías que se refugian aún en la mentira, la manipulación, en el espejismo de las pantallas, en el espacio digital de la infocracia y que son a todas luces enemigos hostiles de la verdad, el derecho, la igualdad y la prosperidad compartida”, expresó.

Asimismo, enalteció el trabajo que realiza el Sistema DIF Tamaulipas, el cual, dijo, ha sido reconocido como el mejor del país en 2025 y agradeció a la doctora María de Villarreal por su entrega al frente de los Mensajeros de Paz y por las acciones del programa Lazos de Bienestar.

“Hoy podemos decir de manera contundente, que en Tamaulipas tenemos un gobierno que no improvisa, ni oculta nada, un gobierno que rinde cuentas. Hay reglas claras, hay supervisión, procedimientos estrictos y preventivos. Ante cualquier conducta ilegal o falta de ética, hay consecuencias”, afirmó.

Además de destacar la inversión histórica de más de 21 mil millones de pesos destinados a obra pública en los 43 municipios, Américo Villarreal aseguró que el estado también destaca por sus finanzas sanas, la reducción de la deuda en más de 833 millones de pesos y la acreditación con las mejores calificaciones de instituciones financieras, “en todo esto en Tamaulipas vamos bien”.

El gobernador también resaltó los logros en materia energética, los reconocimientos de turismo, el récord de 17.5 millones de visitantes; el apoyo para el desarrollo rural, el segundo lugar nacional de tasa de desocupación con 3.2%, el liderazgo nacional en la integración económica entre México y Estados Unidos, en transporte carretero y ferroviario; los indicadores económicos que muestran que Tamaulipas “va bien... y va a ir mejor”.

En cuanto a los avances en salud, Américo Villarreal destacó el apoyo histórico del gobierno federal para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria con más de 4 mil 300 mdp y la campaña de vacunación con un avance de 61%, ocupando el segundo lugar nacional y que ha permitido ser el único estado del país sin casos activos de sarampión este año.

Al evento acudió el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, además de representantes de las y los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz; también se contó con la presencia del secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Marath Bolaños López, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.