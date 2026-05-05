Chilpancingo.— En la celebración de la edición 39 de las Jornadas Alarconianas se contemplan 60 actividades que los paseantes locales, nacionales y extranjeros podrán disfrutar en este festival que se realiza en el Pueblo Mágico de Taxco.

Durante una semana, el teatro, la música y los eventos culturales invadirán este lugar que es conocido por ser cuna de orfebres que han logrado premios internacionales con sus piezas elaboradas en plata. La plaza Borda, la plazuela de la Veracruz y Casa Borda serán los escenarios.

Además, las funciones teatrales se realizarán en comunidades como Potrero, San Juan de Dios y Acamixtla, anunciaron la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) y la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo. En la inauguración, adelantó Martínez Robolledo, se presentará el montaje De amor y oscuridad de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), basado en sonetos de William Shakespeare, con una propuesta con temporánea sobre el amor.

Asimismo, el público podrá disfrutar de obras en cartelera nacional como Las Meninas vs El Santo Oficio y Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, además de la participación de actrices reconocidas como Sabine Moussier e Isabela Camil.

En esta edición, expresó la servidora pública, se contará con una programación diversa, pensada para públicos de todas las edades y gustos, consolidando a las Jornadas Alarconianas como uno de los eventos culturales más importantes de Guerrero.

La gobernadora Salgado Pineda consideró que este festival se ha consolidado “como un espacio de encuentro para la comunidad artística y cultural de estado. Es un espacio donde se reconoce el talento, se construye comunidad y donde Guerrero se expresa con toda su fuerza creativa”.

Además, la mandataria dijo que el domingo 17 de mayo se realizará una jornada dedicada al público infantil con la presentación de Cirko de bolsillo, un espectáculo de circo y clown impulsado por el programa Alas y Raíces.

En el marco del festival, se entregará el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón a la dramaturga Silvia A. Peláez, originaria de Cuernavaca, Morelos. En la programación se contemplan talleres, y la quinta edición del Congreso de Teatro Guerrerense, iniciativa que impulsó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

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