Tabasco, primer estado en avalar reforma sobre la Guardia Nacional

A unas horas que el Senado de la República avalara a la reforma constitucional que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Congreso de Tabasco avaló esta minuta con 27 votos a favor y 8 en contra, haciendo valer Morena su mayoría junto a sus aliados del PVEM y PT.

Una de las bancadas que se opuso a esta nueva legislación fue la del PRD, por lo que desde tribuna su coordinador parlamentario, Nelson Gallegos, afirmó que el saldo en materia de seguridad pública del Gobierno Federal en estos seis años, han sido negativos, ya que la estrategia de “abrazos y no balazos” de López Obrador no funcionó, acusando que la iniciativa aprobada por los morenistas contiene errores, y por las prisas no se revisó, por lo que es una modificación confusa y peligrosa.

Por parte de Morena, subió a defender la reforma, el diputado Manuel Gurria, quien señaló que la oposición por un lado pide acciones de seguridad y ahora bloquea el fortalecimiento de la Guardia Nacional, afirmando que la nueva legislación abonará a tener un mejor sistema de persecución de delitos, con personas más capacitadas y que pronto dará resultados.

Luego de la votación, el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, anunció que se le da aviso a la Cámara de Diputados Federal y al Senador de la República para que se tome en cuenta la resolución de la votación de los parlamentos locales, convirtiéndose en la primera legislatura en avalarla.





afcl/LL