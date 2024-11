Los representantes y trabajadores de 80 empresas aglutinadas en el ‘Frente Amplio de Subcontratistas al Servicio de Pemex (FASP)’, se manifestaron este día en la salida de la carretera Villahermosa – Cárdenas en reclamo del pago de los adeudos millonarios que mantiene Petróleos Mexicanos (Pemex) con ellos.

Desde tempranas horas, decenas de trabajadores, portando los overoles de las distintas empresas, así como lonas y pancartas exigiendo a Pemex liquidar sus adeudos, se reunieron para realizar una manifestación pacífica.

Eustacio Pérez, representante de la empresa Transporte Logístico del Sureste (TLS), indicó que, aunque de momento son 80 las empresas que participan en la protesta son alrededor de 500 compañías, contratistas, subcontratistas y proveedores de Pemex que tienen retrasos en los pagos desde hace un año.

“Al día de hoy no hemos tenido respuesta de Pemex, ni del gobierno del Estado, son más de 500 empresas con pagos retrasados, algunas desde hace un año.

“Se acerca el fin de año y hay que pagar aguinaldos y prestaciones, no queremos cerrar, pero varias empresas han tenido que hacerlo y otras han reducido su plantilla laboral a la mitad porque ya no pueden sostener la nómina”, expresó.

Señaló que, aunque inicialmente tenían previsto cerrar la carretera, al final decidieron no hacerlo para no afectar a terceros, pero no descartó emprender esta medida en caso de no tener una respuesta favorable.

Y es que, aseguran que Pemex sólo “tiene evasivas” ante los reclamos de los pagos pendientes, lo que únicamente los tiene en incertidumbre.









