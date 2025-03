La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que el cantante británico Sting se presentará en la primera edición del Mexican Caribbean Music Fest, que tendrá cede en Tulum.

La mandataria dijo que este nuevo evento representa una evolución del Festival de Jazz de la Riviera Maya, y que celebrará la riqueza cultural y musical del estado.

Además, el festival propiciará el turismo en la zona y asegura que el caribe mexicano se mantenga como un destino líder para extranjeros, aseguró Lezama.

“Como parte de la Nueva Era del Turismo del Caribe Mexicano, este evento que representa la evolución natural del queridísimo Festival de Jazz de la Riviera Maya, celebra la riqueza cultural, turística y musical que Quintana Roo ofrece al mundo”, dijo en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El evento se llevará a cabo del 17 de mayo en Zamná Tulum, y será totalmente gratuito.

🎶🔥¡El legendario Sting se presentará el 17 de mayo, dentro de la primera edición del Mexican Caribbean Music Fest, en Tulum, #QuintanaRoo! 🎤🎸🌊 pic.twitter.com/u5xzmwa3I3 — Mara Lezama (@MaraLezama) March 20, 2025

¿Quién es Sting?

Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting, es un músico británico que inició su carrera siendo bajista de la banda The Police.

El ganador de 17 premios Gammy lideró como vocalista la banda The Police, de 1977 a 1986, para luego forjar una exitosa carrera en solitario, de la cual se desprenden 15 álbumes de estudio, sin contar con las colaboraciones con otros artistas y para bandas sonoras para películas como The Professional, con Shape of my heart en 1993 o Los Tres Mosqueteros, con All for love, junto con Bryan Adams y Rod Stewart.

Como actor, participó en películas como Dune (1984), de David Lynch y ha destacado también como activista en pro del medio ambiente, alzando la voz por la Selva del Amazonas, a través de su organización Rainforest Foundation; en el combate a la hambruna en África y Siria, ofreciendo conciertos para recaudar fondos para esa causa o para financiar la prevención y tratamiento del VIH/ Sida en el mundo.

Sting se presentará gratis en nuevo festival de música de Quintana Roo (20/03/2025). Foto: Especial

“Preparénse para aplaudir, cantar, bailar en uno de los escenarios naturales más bellos de Quintana Roo. Queremos que todas y todos sean parte de esta gran celebración en el marco del 50 aniversario de Quintana Roo y que inaugura una etapa brillante en el Caribe Mexicano”, sostuvo Lezama Espinosa sobre la presentación de este artista.

Actualmente, el cantante se encuentra de gira en su "Sting 3.0 tour", y se presentó el 7 y 8 de marzo en la CDMX en el Auditorio Nacional.

