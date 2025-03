Llega el mes de marzo y con él una nueva temporada de conciertos se avecina, quizá la más esperada de este 2025 para los fans.

Desde el rock, hasta el reaggaetón, los amantes de la música podrán ser testigos de grandes regresos musicales y espectaculares presentaciones en los escenarios más importantes de la ciudad.

Es por eso que a continuación te dejamos los eventos que no puedes perderte:

Lee también Desde Oasis a Shakira; los conciertos más esperados de este 2025

Sting: El exlíder de The Police traerá su rock, reggae y jazz, con un repertorio que incluirá éxitos como “Every breath you take" y Shape of my heart”.

¿Dónde y cuándo? 7 y 8 de marzo en el Auditorio Nacional.





El ex líder de The Police regresa a México. Foto: Archivo





Luis R Conriquez. El cantante sonorense es una de las figuras más importantes del corrido tumbado y ha ganado reconocimiento gracias a temas como “El Buho” y “Si no quieren no”.

¿Dónde y cuándo? 7 de marzo en la Arena Ciudad de México.





Justice. El dúo francés, pioneros del electro house, pondrán a bailar y cantar a los fanáticos de la música electrónica con sus éxitos “D.A.N.C.E.” y “Genesis”.

¿Dónde y cuándo? 12 de marzo, Palacio de los Deportes.





Christian Nodal. Uno de los cantantes más polémicos del regional mexicano regresa a la CDMX, como parte de la gira "Pa’l Cora Tour". Nodal hará un recorrido por sus canciones más exitosas incluyendo aquellos temas románticos que han enamorado a más de uno.

¿Dónde y cuándo? 14 de marzo en la Plaza de Toros





Christian Nodal regresa a la capital mexicana.





Miguel Bosé. Después de una ausencia de más de ocho años y varios problemas de salud, el "Amante bandido" volverá a los escenarios mexicanos para demostrar por qué es uno de los íconos del pop. regresa

¿Dónde y cuándo? Auditorio Nacional los días 14 y 15 de marzo.





Vive Latino. El festival de música más importante de México celebra su 25 aniversario con un espectáculo de primera. Para esta edición, el elenco está conformado por más de 60 bandas, entre las que destacan: Keane, Caifanes, Duncan Dhu, Zoé, Scorpions, Aterciopelados, Los Ángeles Azules, Foster The People y El Gran Silencio. Además, se rendirá un homenaje al fallecido Pau Donés.

¿Dónde y cuándo? Estadio GNP 15 y 16 de marzo





El festival se realizará los próximos 15 y 16 de marzo del 2024. Foto: Instagram





Tool. El metal progresivo tendrá una de sus citas más importantes del año con la llegada de la banda liderada por Maynard James Keenan, famosa por su complejidad musical y puestas en escena hipnóticas.

¿Dónde y cuándo? 15 marzo en la Explanada del Estadio Azteca.

Shakira. El regreso de la colombiana a nuestro país es uno de los eventos más esperados del año. Como parte de su gira, La mujeres ya no lloran, "La Loba" ofrecerá siete conciertos, rompiendo récords de presentación.

¿Dónde y cuándo? 19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 en el Estadio GNP

Don Omar. Uno de los primeros exponentes del género, pondrá a bailar a la capital mexicana con temas como "Dile", "Salió el Sol" y "Danza kuduro".

¿Dónde y cuándo? 21 y 22 de marzo en la Explanada del Estadio Azteca.

Zayn. Después de pausar su gira por el fallecimiento de Liam Payne, el exintegrante de One Direction, debutará como solista en Ciudad de México con tres únicas fechas.

¿Dónde y cuándo? Palacio de los Deportes los días 25, 27 y 28 de marzo.





Zayn Malik vendrá a México con su tour "STAIRWAY TO THE SKY". Foto: Instagram oficial.