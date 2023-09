En redes sociales comenzó al circular un publicación que aseguraba que Miguel Romero el padre de los gemelos que agredieron a Ernesto Calderón en Angelópolis, junto a otros estudiantes del Tec de Monterrey y de la Universidad Ánahuac, era amigo del fiscal de Puebla Gilberto Higuera Bernal y del gobernador del estado, Sergio Salomón.

"El padre de los gemelos que Agredieron a Neto en Puebla, Miguel Romero, él y su padre (también se llama Miguel) son muy amigos del Fiscal 𝐆𝐢𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐇𝐢𝐠𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 @FiscaliaPuebla y del 𝙂𝙤𝙗𝙚𝙧𝙣𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙋𝙪𝙚𝙗𝙡𝙖 @SergioSalomonC

#JusticiaParaNeto pic.twitter.com/Z6LMjSplTs — Jesús (@Jess624805541) September 11, 2023

Por lo que la Fiscalía General del Estado ( FGE) de Puebla colgó una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) para aclarar que es información falsa.

"La @FiscaliaPuebla desmiente categóricamente la siguiente información publicada y compartida a través de redes sociales", escribió junto a una imagen.

La @FiscaliaPuebla desmiente categóricamente la siguiente información publicada y compartida a través de redes sociales: pic.twitter.com/kiNPxd3m5B — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 12, 2023

Sergio Salomón desmiente ser amigo de padre de los agresores de Ernesto Calderón

Por su parte el gobernador de Puebla, Sergio Salomón aseguró es mentira que conozca a alguno de los padres de los involucrados en este hecho violento.

“Quiero dejarlo muy claro, eso no se vale, no se vale que lucren con este tipo de acciones, que gracias a Dios, no tiene daños mayores, me refiero a una muerte”, apuntó.

Con información de Angeles Bretón

