Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Caso de Sheinbaum visibiliza el acoso; hay casi mil 200 carpetas de investigación por este delito en CDMX

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; "no sé quién me mandó a matar y no sé por qué", dice en Con los de Casa

Mayoría en San Lázaro modifica presupuesto 2026 por casi 18 mil mdp

El informó la mañana de este jueves 6 de noviembre que se registraron varios sismos en distintos puntos de México, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales.

Uno de los sismos tuvo una intensidad preliminar de 5.1 grados y su epicentro se localizaba a 66 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca.

Foto: captura de pantalla
Posteriormente, el SSN ajustó la intensidad del temblor a 4.9 grados de magnitud y señaló que epicentro se localizó a 79 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz.

Foto: captura de pantalla
Horas antes se reportó un sismo de 4.5 grados en Santa Rosalía, Baja California Sur.

Foto: captura de pantalla
