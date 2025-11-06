Más Información
El Servicio Sismológico Nacional informó la mañana de este jueves 6 de noviembre que se registraron varios sismos en distintos puntos de México, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales.
Uno de los sismos tuvo una intensidad preliminar de 5.1 grados y su epicentro se localizaba a 66 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca.
Foto: captura de pantalla
Posteriormente, el SSN ajustó la intensidad del temblor a 4.9 grados de magnitud y señaló que epicentro se localizó a 79 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz.
Foto: captura de pantalla
Horas antes se reportó un sismo de 4.5 grados en Santa Rosalía, Baja California Sur.
Foto: captura de pantalla
afcl/LL
