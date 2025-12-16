Nogales.- La carretera federal México 15, principal vía de acceso a Nogales y a la frontera con Estados Unidos, fue bloqueada la mañana de este martes 16 de diciembre por transportistas, trabajadores y empresas que participan en la construcción del proyecto de Reubicación de Vías Férreas Nogales–Ímuris, quienes exigen el pago de adeudos acumulados que, aseguran, superan los 4 mil millones de pesos.

La manifestación es encabezada por al menos seis sindicatos afiliados a la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), cuyos integrantes denunciaron que desde el último trimestre de 2024 no han recibido pagos por los trabajos realizados en esta obra ferroviaria de carácter federal.

Los inconformes señalaron que el incumplimiento ha generado una crisis financiera severa, afectando el pago de aguinaldos, compromisos con proveedores y créditos adquiridos para mantener en operación maquinaria y personal.

“Hemos sostenido la obra con recursos propios, pero ya llegamos a un límite operativo”, advirtieron.

Desde el punto del bloqueo, los manifestantes hicieron un llamado directo a la Presidenta de la República para que intervenga y garantice una solución inmediata, al considerar que la situación pone en riesgo el sustento de más de mil familias que dependen de la continuidad del proyecto.

De manera paralela, sindicatos y empresas enviaron una carta al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la que solicitaron su apoyo e intervención ante lo que calificaron como una problemática de índole federal. En el documento, expusieron que el adeudo se arrastra desde finales de 2024 y que las reiteradas fechas de pago comprometidas no se han cumplido.

El proyecto de Reubicación de Vías Férreas Nogales–Ímuris forma parte de los planes estratégicos impulsados durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de retirar las vías del ferrocarril del centro urbano de Nogales, mejorar la seguridad, reducir accidentes y liberar espacios para el desarrollo urbano y logístico de la ciudad fronteriza.

La obra fue considerada clave para fortalecer la infraestructura ferroviaria y el comercio internacional en el norte del país.

Sin embargo, la obra paralizada desde hace meses ha demorado los pagos lo que ha provocado tensiones sociales y económicas crecientes.

Los manifestantes advirtieron que no liberarán la carretera México 15 hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades federales y estatales, al tiempo que alertaron sobre el impacto que esta situación tiene en proveedores locales y en la economía regional.

