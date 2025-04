Pachuca.– A cuatro días de la desaparición de dos adolescentes, quienes presuntamente salieron a un parque en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, aún no se tienen pistas sobre su paradero. De manera anónima, este día se difundió una convocatoria falsa para realizar un cierre carretero.Integrantes de la colectiva Mercadita Las Insurgentas desmintieron esta movilización y explicaron que han acompañado a los familiares de las niñas, desaparecidas el pasado 26 de abril en ese municipio.Aclararon que, derivado de la difusión de un presunto bloqueo para exigir la aparición de las menores, se informa que dicho llamado es totalmente falso, ya que los familiares no han convocado a ninguna acción similar, ni por medio de alguna organización.Los padres de las menores indicaron que ellas solicitaron permiso para salir al parque ubicado en la colonia Rinconada del Venado. Asimismo, en una tienda de abarrotes de ese fraccionamiento, las niñas dejaron una carta, así como un teléfono celular.Incluso ambas dejaron una carta y un celular en una tienda cercana a su domicilio”, relataron.En el caso de la menor identificada como Zoe, la carta señala: “Hola, papá me voy pronto regresaré solo dale un abrazo muy fuerte a Eve. Eres el mejor papá.”El último registro de las menores en cámaras de seguridad fue en la estación del Tuzobús.Además del rumor sobre el cierre carretero, también se difundió falsamente el hallazgo de las adolescentes; sin embargo, esta versión fue desmentida. Por ello, se solicitó continuar con la difusión de las fichas de búsqueda de las menores.

LL