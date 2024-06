Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En los últimos nueve años, gracias a su talento como basquetbolista y a su gusto por conocer nuevas culturas, la norteamericana Shelby Cheslek es una “trotamundos” que ha jugado profesionalmente en once países de cuatro continentes, con climas tan extremos al igual que sus costumbres tan diferentes.

Con 31 años de edad y su 1.96 de estatura, la actual jugadora del equipo Correcaminos femenil que participa en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional (LNBP), también destaca como influencer en TikTok e incluso es modelo de ropa para personas altas.

Previo a una sesión de entrenamiento, con apoyo de su compañera de equipo Fanny Aceves como traductora, Shelby relata a EL UNIVERSAL cómo se involucró desde niña en el baloncesto.

“Comencé a jugar básquetbol cuando tenía cinco años de edad, mi mamá me introdujo en éste deporte, porque ella estudió y jugó en la Universidad Estatal de Washington y yo también terminé yendo a la Universidad de Gonzaga, donde jugué, es uno de los equipos universitarios más importantes”, recuerda.

Lee también Arena Astros: Así luce el epicentro del basquetbol en Guadalajara

Empezó en un club en su ciudad natal Pullman, “mi coach me dijo que tenía que ir a una ciudad más grande para darme a conocer”.

-¿A esa edad ya sobresalías en estatura?

“Sí, siempre crecía más que mis compañeros en estatura”.

Jugaba en el centro y después comenzó a jugar como centro de poder.

Cheslek no solo destacó en el baloncesto, sino que recibió invitaciones para becas en otros deportes como voleibol y atletismo. Siempre estuvo en intensa actividad, porque también le gusta cantar.

Su primer contacto como profesional fue en un equipo que se llama Phoenix, “fue muy padre esa experiencia con el equipo, porque se lograron muchos campeonatos”.

Recuerda que fue descubierta cuando estaba en la Universidad de Gonzaga, los scouts acudían y fue invitada.

-Luego viene un largo recorrido, ¿ya cuánto tiempo?

“Es mi noveno año como basquetbolista profesional, he jugado en Grecia, Hungría, España, nuevamente en Grecia, Irlanda, Finlandia, Australia, Puerto Rico, Turquía, Nueva Zelanda y ahora en México”, responde.

-¿Te consideras una “trotamundos”?

“Sí, me gusta mucho conocer nuevas culturas y los lugares de los equipos donde juego”, dice entre risas.

Con 31 años de edad y su 1.96 de estatura, la actual jugadora del equipo Correcaminos femenil que participa en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Foto: Roberto Aguilar - EL UNVIERSAL

La basquetbolista triunfa con videos para gente alta

Una de las facetas en las que Shelby también ha destacado como influencer en las redes sociales, en donde desarrolla su talento que adquirió en la universidad en Marketing y Administración de Negocios, también tiene postgrado en Psicología y Marketing.

“Comencé a reunir seguidores, tenía como 10 mil en Instagram y después empecé en TikTok en el 2020, y fue cuando aumentó mi número, actualmente tengo más de 400 mil followers y en Instagram 82 mil”, explica.

Gracias a su preparación profesional ha sabido encauzar su éxito, comenzó produciendo videos creativos con humor por su estatura y el deporte, y trabaja como modelo en moda para personas altas.

Shelby Cheslek, es basquetbolista pero también modela ropa para personas altas. (Foto: @shelbycheyanne)

Lee también Juan Toscano descarta que vaya a jugar con Diablos Rojos del México Basquetbol

“Tengo colaboraciones con empresas de marcas de ropa para personas altas”, añade.

En la actualidad, la cuenta de @shelbycheyanne en Tik Tok tiene un video con más de 9 millones de reproducciones, hay otro de 5 millones y un tercero de 1.5 millones.

A pesar de las distancias y la popularidad, Shelby considera que la familia es muy importante, aceptando esta forma de vivir; por ejemplo, su mamá siempre viaja a apoyarla en los países donde juega.

“Ella quería venir a verme jugar a Ciudad Victoria, pero mi hermana está embarazada y la cuida”.

Las experiencias acumuladas también la han marcado de diferentes formas, para Cheslek donde mejor se ha sentido deportivamente fue en Turquía, pero el país que le ha gustado mucho para vivir es Grecia.

Gracias a su preparación profesional, Shelby Cheslek ha sabido encauzar su éxito, comenzó produciendo videos creativos con humor por su estatura y el deporte. Foto: Instagram - @shelbycheyanne

De Finlandia a México

Su trayectoria deportiva tampoco ha escapado de las lesiones, con diferentes fracturas, narra que cuando tenía diez años de edad, mientras jugaba un torneo una jugadora rival le cayó encima. Un tío de ella tuvo que sacarla cargando del gimnasio, sintió un fuerte dolor en la cintura y hasta entonces se dieron cuenta que algo andaba mal. Pasaron varias horas sin medicamento hasta que detectaron la gravedad de su lesión.

“Logré salir adelante, pero si hubiera pasado más tiempo incluso pude haber tenido una pierna más larga que otra o estar en riesgo mi vida”, recuerda.

Entre bromas, la basquetbolista hace un recuento de las diferentes lesiones como profesional, muestra sus piernas, la rodilla, la cintura, y sus manos, donde se aprecia un dedo que ya no le quedó igual.

La llegada de Shelby a Correcaminos fue por la sugerencia de Jade Vega, una amiga suya que ya jugó como botadora en Ciudad Victoria, y coincidieron en Finlandia.

Lee también Juan Toscano y Jaime Jáquez Jr, en la prelista rumbo a los preolímpicos de basquetbol

“Yo estuve en Puerto Rico, luego regresé a Finlandia y vine a México”.

Según la estadística del club, Shelby Cheslek está en el top 10 de las mejores jugadoras con rebotes por juego en la LNBP; lleva 28 puntos, 12 asistencias y 38 rebotes en 133 minutos jugados.

“Ya estamos en un punto donde todas nos entendemos, hay química en el equipo y el idioma no ha sido complicado porque entiendo un poco el español. El torneo me parece competitivo, me gusta la Liga”, dice la jugadora norteamericana, quien ya es muy querida entre los aficionados y se ha ido adaptando al clima que actualmente supera los 40 grados centígrados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr