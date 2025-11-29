Culiacán.— El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó su Cuarto Informe de Gobierno ante los miembros del Poder Legislativo, en el que destacó los principales avances alcanzados por su administración durante el último año.

En la sesión de trabajo con los diputados locales, Rubén Rocha admitió que se tienen problemas derivados del estallamiento de la violencia desde hace más de un año, pero que se tienen avances en la recuperación de la paz.

“Decir que la batalla está ganada sería incorrecto”; sin embargo, el gobernador habló sobre los avances que se han tenido para frenar la violencia y generar la confianza de la ciudadanía para desarrollar todas las actividades, como es la detención de mil 532 generadores de la violencia.

Rocha Moya indicó que es lastimoso que entre este número de personas detenidas desde que se desató la violencia entre dos grupos, se encuentren 108 menores de edad, cuando un año antes sólo se tenía en internamiento a seis adolescentes.

En respuesta al cuestionamiento de la diputada del PRI Paola Iveth Gárate Valenzuela sobre cuándo se va a terminar la violencia en el estado, el gobernador respondió que “no estamos cruzados de brazos, ya que el reto que se tiene es que no se cometan delitos, de ahí que diario se trabaje en esta materia para restablecer la tranquilidad”.

En una parte de su exposición, agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los titulares de las Fuerzas Armadas federales, por su respaldo para combatir a los grupos delictivos y generar confianza a la población.

Al abordar el tema de la agricultura, el gobernador destacó que pese a las dificultades que se vivieron con la sequía, en 2024, el valor de la producción agrícola ascendió a 58 mil millones de pesos, pese a que se tuvieron que reducir las siembras de maíz y encauzar nuevos cultivos como frijol y garbanzo, entre otros.

En el eje de Bienestar social sostenible, el gobernador Rocha informó que la política social es el pilar que garantiza derechos y restituye dignidad a las personas y sus familias. Señaló que, en cuanto a personas con discapacidad permanente, hoy se beneficia a más de 73 mil personas, con una inversión cercana a 660 millones de pesos.

Destacó que, como parte de su política social, en el tema del desplazamiento interno se atienda esta problemática con la lotificación de 3 mil espacios en construcción, dotados de todos los servicios, para la reubicación de familias que lo deseen.

En el tema de salud, informó que el Sistema Nacional de Indicadores coloca a Sinaloa en el cuarto lugar nacional en atención médica efectiva, considerando servicios de atención prenatal, infecciones respiratorias, diarreas agudas, hipertensión arterial y diabetes mellitus.

Sobre el desarrollo económico, el gobernador dio a conocer que el estado registró un crecimiento económico de 2.8% en el primer semestre de 2025, ubicándose en el quinto lugar nacional, por encima de la media del país.

Además, informó que, durante los últimos tres años y medio, Sinaloa registró una inversión privada acumulada de 114 mil 772 millones de pesos, reflejo de la confianza del sector empresarial en el entorno económico estatal.