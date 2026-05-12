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Culiacán. - Un nuevo incendio de gran magnitud se registró en el relleno sanitario del Piggy Back, cerca de la comunidad del Campo el Diez, por lo que los cuerpos de bombero y Protección Civil de Culiacán luchan por controlar el fuego, ya que una densa nube de humo se alzó en esa zona.
Los conductores de vehículos que circulaban por la carretera Benito Juárez reportaron el siniestro a las diversas autoridades las cuales activaron los protocolos de contención para tratar de controlarlo.
El personal de bomberos desde dos frentes, con decenas de pipas de agua que son acercadas por el ayuntamiento, luchan por controlar el fuego que consume toneladas de basura, sobre todo de desechos plásticos y otros artículos.
Los elementos de la Policía Municipal y de Vialidad cerraron la circulación en varias calles para evitar accidentes y permitir el libre tránsito de los cuerpos de auxilio que se han concentrado en esa zona para sofocar el incendio que rápidamente se avivó.
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afcl/LL
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