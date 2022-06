Revisaran excesiva siembra de agave en Guanajuato; no habrá quien se los compre, advierte gobernador

Guanajuato.- Tras la expansión de siembras de agave que ocasionan deforestación en la entidad, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo advirtió que “nadie se las va a comprar”.

En una gira por Pénjamo, indicó que se deben cuidar las áreas naturales. “Hay que producir tequila, agrave, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad”.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado ha denunciado ante la Procuraduría Federal de Medio Ambiente la siembra inmoderada de esa planta en Pénjamo, Cuerámaro, Abasolo, Huanímaro, Manuel Doblado, y Purísima del Rincón.

El gobernador señaló que la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado, que ha advertido sobre la deforestación de la Sierra de Pénjamo, tendrá que revisar las siembras que existen fuera de la denominación de origen.

“¡No va a haber quien se los compre eh!”, acotó.

El gobernador dijo que la denominación de origen en una gran herramienta para que no se siga extendiendo ese cultivo, y no hay pretexto porque (los productores) saben los que son compatibles y los que no.

Existe un convenio firmado con las empresas taquileras jaliscienses que adquieren en agave en el que están establecidas las reglas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, también ha dicho que la siembra excesiva de agave representa riesgo para el medio ambiente, pues abejas dejarán de polinizar por falta de alimento.

