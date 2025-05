Imelda Escobedo López, presidenta municipal de Del Nayar, permanece retenida desde la tarde del pasado lunes, junto con un grupo de militares, policías municipales y otros funcionarios del ayuntamiento, en la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, Jalisco.

Aunque las autoridades estatales de Nayarit y Jalisco no han brindado información sobre lo ocurrido, este miércoles el Ayuntamiento de Del Nayar confirmó los hechos y los atribuyó a un conflicto limítrofe entre ambas entidades que no ha sido resuelto y ha provocado que algunas comunidades de la zona no reciban atención gubernamental.

“El pasado lunes 19 de mayo de 2025, la presidenta municipal de Del Nayar, Imelda Escobedo López, acompañada por servidores públicos municipales, elementos de la Seguridad Pública y del Ejército Mexicano, se trasladó a la comunidad de Tutuyecuamama con el objetivo de entregar paquetes alimentarios, celebrar conjuntamente los festejos del ‘Día de las Madres’ y el ‘Día del Niño’, así como concertar la ejecución de una obra de agua potable en beneficio de la población”, señaló el ayuntamiento.

Sin embargo, al regresar, la comitiva fue retenida al pasar por San Andrés Cohamiata ya que los comuneros consideraron que se estaba violando un acuerdo entre autoridades locales para restringir el ingreso de cualquier institución de gobierno mientras no se resuelva el conflicto de límites territoriales entre ambos estados.

El conflicto territorial sigue vigente ya que no existe una sentencia que especifique los límites entre ambos estados, sin embargo, el Ayuntamiento de Del Nayar afirmó que no ha encontrado registros del acuerdo referido por los comuneros de San Andrés y que presuntamente se firmó el 30 de septiembre de 2022.

Según la autoridad municipal existe un incidente de suspensión dictado en la controversia constitucional 108/2018, el cual establece que los ayuntamientos deben seguir “prestando todos y cada uno de los servicios públicos a la población que habite en las localidades materia de la controversia".

Es así como el Ayuntamiento de Del Nayar justificó la presencia de la presidenta y su comitiva en la zona y consideró sostienen que los comuneros de San Andrés Cohamiata cometen una ilegalidad al mantenerlos retenidos hasta que no se establezca una mesa de diálogo con autoridades de ambos estados.

Se informó que a las 18:30 horas del martes 20 de mayo se estableció una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de los gobiernos de Jalisco y Nayarit, el gobierno federal, el ayuntamiento de Del Nayar y representantes de la comunidad indígena de San Andrés Cohamiata.

