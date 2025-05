Elementos de seguridad asignados a la candidata a la alcaldía veracruzana de Juan Rodríguez, Xóchitl Tress Rodríguez, impidieron que fuera asesinada durante la noche de ayer, cuando personas armadas atacaron a tiros su casa de campaña, lo que dejó a una periodista muerta y un herido más.

La propia candidata del Partido Movimiento Ciudadano y la gobernadora Rocío Nahle García revelaron que fue gracias a los efectivos asignados como escoltas los que repelieron la agresión armada ocurrida la tarde-noche del martes.

Durante el ataque, la periodista Avisack Douglas, quien fungía como fotógrafa del equipo de campaña de la política, había resultado herida y trasladada a un hospital de la zona, donde falleció horas después.

La aspirante a la alcaldía aseguró que desde el inicio de la campaña ha recibido amenazas por parte de un grupo criminal, por lo que el Gobierno estatal le asignó dos elementos de protección.

“Debido a que los elementos de seguridad que me asignaron se encontraban ahí es que pudieron repeler la agresión”, dijo y lamentó el asesinato de su colaboradora, la periodista Avisack Douglas.

La candidata dijo que estos “cobardes hechos” de muestran que existen grupos obscuros e intereses por parte de grupos delictivos que quieren tener bajo su yugo al municipio de Juan Rodríguez Clara.

Y anunció que se mantendrá en la candidatura de Movimiento Ciudadano a la alcaldía.

“A mis paisanos les digo que no me voy a rajar, que esto que ocurrió me motica a redoblar esfuerzos por ellos y principalmente por sus hijos”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora recordó que la candidata fue una de las primeras en solicitar protección, por lo que los agentes asignados a su alrededor repelieron la agresión armada ocurrida la noche de ayer.

“La candidata fue de las primeras que solicitó seguridad y se le dio seguridad y gracias a eso se pudieron repeler estos ataques, ya está la Fiscalía General del Estado trabajando en eso”, indicó.

Cabe recordar que, en noviembre de 2010, un comando armando asesinó al padre del hijo de la ahora candidata de MC, el alcalde electo del municipio de Juan Rodríguez Clara, Gregorio Barradas Miravete.

En 2012 su padre y exedil del municipio de Isla, Nahúm Tress, y su hermano, Óscar Tress Marini, fueron acribillados por un comando armado en la carretera Isla-Loma Bonita.

La ahora candidata de Movimiento Ciudadano, fue detenida en 2017 acusada del presunto delito de enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno Estatal; logró un acuerdo resarcitorio y quedó libre.

afcl/LL