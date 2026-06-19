Culiacán, Sin.- Las autoridades judiciales en forma preliminar dieron a conocer que los restos localizados en la marisma, en los límites de la colonia la Quinta Chapalita, de la ciudad de Mazatlán, presuntamente corresponden a un cerdo, sin embargo, se va a seguir con los análisis de laboratorio.

Según un reporte de vecinos de esa zona a las líneas de emergencia en esa zona se encontraba los restos de un torso humano, por lo que fuerzas federales, estatales y municipales acudieron al sitio y dieron parte a la Fiscalía General del Estado.

En una primera inspección a distancia, observaron que entre el lodo y el agua de mar se apreciaban algunos restos, sin poder establecer con exactitud si eran humanos, por lo que la policía municipal delimitó el área en espera del arribo de los peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado.

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Durante las primeras diligencias realizadas en esa zona de marismas de la colonia La Quinta Chapalita, en Mazatlán, las autoridades judiciales determinaron en forma preliminar que se trataba de los restos de un cerdo.

Por tratarse de una zona de escaso acceso, los vecinos, presuntamente, confundieron los restos de un animal con el torso de una persona, sin embargo, las autoridades van a continuar con los estudios de laboratorio para confirmar que se trata de un cerdo.

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