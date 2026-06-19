[Publicidad]
Culiacán, Sin.- Las autoridades judiciales en forma preliminar dieron a conocer que los restos localizados en la marisma, en los límites de la colonia la Quinta Chapalita, de la ciudad de Mazatlán, presuntamente corresponden a un cerdo, sin embargo, se va a seguir con los análisis de laboratorio.
Según un reporte de vecinos de esa zona a las líneas de emergencia en esa zona se encontraba los restos de un torso humano, por lo que fuerzas federales, estatales y municipales acudieron al sitio y dieron parte a la Fiscalía General del Estado.
En una primera inspección a distancia, observaron que entre el lodo y el agua de mar se apreciaban algunos restos, sin poder establecer con exactitud si eran humanos, por lo que la policía municipal delimitó el área en espera del arribo de los peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado.
Lee también “¡Se vale soñar!”; más de 60 mil personas observaron el triunfo de la Selección Mexicana en el centro de Guadalajara
Durante las primeras diligencias realizadas en esa zona de marismas de la colonia La Quinta Chapalita, en Mazatlán, las autoridades judiciales determinaron en forma preliminar que se trataba de los restos de un cerdo.
Por tratarse de una zona de escaso acceso, los vecinos, presuntamente, confundieron los restos de un animal con el torso de una persona, sin embargo, las autoridades van a continuar con los estudios de laboratorio para confirmar que se trata de un cerdo.
[Publicidad]
Por segunda ocasión, Sección 22 del SNTE lleva a consulta continuidad del paro laboral en Oaxaca; huelga magisterial suma más de tres semanas
vr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Vecinos de Naucalpan realizan bloqueo en rechazo por instalación de parquímetros; impiden paso vehicular en Ciudad Satélite
Universal Deportes
Mundial 2026: Brasil vs Haití EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del partido
Espectáculos
Taylor Swift y Travis Kelce: esto es lo que se sabe sobre la actividad en Rhode Island y un posible ensayo de boda
Universal Deportes
Escocia 0-1 Marruecos EN VIVO Mundial 2026: Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del juego
Al día
Repavimentan, iluminan y mejoran la avenida Gobernador Lic Ignacio Pichardo Pagaza de Ecatepec
Fútbol
Estados Unidos derrota a Australia y se adueña del Grupo D del Mundial 2026
Sexualidad
¿Es normal estar tan hot que todo el día traigo mojado el chon?
La Roja
Cae "El Virus", vinculado a múltiples asesinatos en Azcapotzalco