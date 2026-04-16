Monterrey. – Una presunta emisión de material radiactivo en la colonia Desarrollo Urbano Reforma en Monterrey, provocó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad durante la madrugada de este jueves, luego de un reporte realizado por vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros informes, la alerta se generó cuando un dispositivo detector de radiación, propiedad de un residente, registró actividad inusual en distintos momentos del día y la noche.

Habitantes solicitaron la intervención de las autoridades, quienes acudieron al sitio alrededor de las 03:40 horas.

El punto señalado corresponde a un inmueble ubicado sobre la calle Ruperto Martínez, entre Espinosa y Agustín Melgar, donde opera la empresa EAMSA (Estudios y Análisis de Materiales), dedicada a pruebas industriales en metales, como radiografía y ultrasonido.

Aunque el establecimiento contaba con sellos de suspensión, colonos aseguraron que mantenía actividad.

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Residentes de la zona señalaron que los problemas con la empresa no son recientes y que llevan un par de años operando en presunta ilegalidad.

El vehículo, una unidad tipo Nissan, se encontraba entre automóviles particulares, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos.

Durante la inspección, elementos de Protección Civil establecieron contacto con el conductor, quien reconoció haber dejado la camioneta en el sitio durante la madrugada, sin seguir el protocolo de traslado hacia un área de confinamiento en el municipio de Mina.

Las autoridades procedieron a escoltar la unidad hacia ese punto para su resguardo y revisión.

Se prevé que el vehículo sea asegurado y que el caso sea turnado a instancias federales, que serán las encargadas de determinar si existió alguna irregularidad en el manejo del material.

Habitantes del sector manifestaron inquietud por la presencia de enfermedades como cáncer entre algunos vecinos, aunque hasta el momento no se ha establecido una relación directa con los hechos reportados.

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afcl