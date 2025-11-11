San Cristóbal de las Casas.- Una decena de municipios de la región norte de Chiapas han resultado afectados por las lluvias torrenciales que han generado el frente frío número 13, con derrumbes de laderas, viviendas inundadas, desbordamiento de ríos y arroyos.

Hasta ahora, los municipios con afectaciones son: Chilón, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá, Tila, Pichucalco, Yajalón, Reforma, Ixhuatán y El Bosque.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que en el municipio de Tila, colindante con Tabasco, se registró esta madrugad en el tramo Tila (cabecera municipal)-El Limar, por lo que se ha cerrado el paso de vehículos.

Por el desbordamiento de los ríos Petalcingo y Tila, un total de 112 viviendas (donde viven 560 personas) han resultado inundadas.

También se han desbordado los ríos Pulpitillo y Yajalón, pero no hay datos de familias afectadas.

Foto: Especial

Entre Tila y Yajalón se reportado el deslizamiento de una ladera, a la altura de Petalcingo y Pulpitillo.

En el municipio de Tumbalá, también en el norte de Chiapas, se registró el desbordamiento del río Hidalgo Joshil, lo que ha afectado a 76 familias (380 personas), con inundaciones y encharcamientos de sus viviendas.

En Salto de Agua, se ha desbordado el río Tulijá, en la parte alta, lo que ha afectado la comunidad La Preciosa, con daños en viviendas donde viven unas 37 familias (185 personas).

En Chilón se desbordó el río Chilón, lo que ha dañado a cinco familias (25 personas); en Sabanilla, dos familias que su vivienda estaba en una zona de peligro fueron trasladas hacia un refugio seguro.

Esta mañana continúa el monitoreo del río Yajalón, que atraviesa la cabecera municipal, habitado por unas 25 mil personas). Se encuentra a su máxima capacidad, sin que se haya salido de su cauce.

Foto: Especial

En Ixhuatán, se realiza labores para liberar de tierra y piedras en la carretera 190 en el tramo Escopetazo-Pichucalco, a la altura de los kilómetros 130 al 130 y en Ixhuatán-Santa Anita.

En Pichucalco se mantiene el monitoreo del río La Sierra, que se encuentra en 70% de su capacidad.

En el municipio de El Bosque, ha sido retirado lodo y tierra sobre la carretera, a la altura de Puerto Caté-El Bosque, en el punto conocido como Río Frío.

El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que se esperan “lluvias de fuertes a muy fuertes para regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco”.

Y el frente frío, provocará un “ambiente muy frio a muy frío en el norte, noroeste, oriente y centro de México, con ambiente gélido con heladas al amanecer en zona serranas de Durango y Chihuahua”. “Asimismo, prevalecerá el evento de norte y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)”.

afcl/LL