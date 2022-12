Registra entidad mil 90 asesinatos de enero a octubre

En Zacatecas, en promedio, cada día pierden la vida 3.25 personas, de acuerdo con cifras del gobierno federal.

Del 1 de enero al 31 de octubre se documentaron mil 90 asesinatos, de los cuales 882 fueron con arma de fuego. El promedio mensual en la entidad es de 109 homicidios dolosos.El mes más violento de este año ha sido enero, con 135 asesinatos, seguido de octubre, con 126 y abril, con 123, refieren datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En este periodo, los municipios con el mayor número de víctimas son Fresnillo, con 207; Guadalupe, con 157; Zacatecas, con 121; Calera, con 60 y Jerez, con 56.

En comparación con los años previos, mientras que de enero a octubre de 2022 sumaron mil 90 homicidios dolosos en la entidad, en el mismo periodo del año anterior se registraron mil 365 víctimas. Sin embargo, en 2020 fueron 828 y en 2019 sumaron 504, señalan cifras del SESNSP.

Por su parte, Causa Común registra que de enero a octubre en Zacatecas han ocurrido 220 atrocidades, de las cuales 41 corresponden a masacres, 37 casos de tortura, 30 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 28 por mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres y 27 asesinatos de funcionarios de relevancia en materia de seguridad.

Al respecto, el especialista en seguridad Armando Rodríguez Luna dijo que no hay una estrategia del gobierno federal o estatal para detener al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, falta una estrategia para evitar los enfrentamientos entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, y se carece de un planteamiento para reducir los homicidios.

“Lodos de aquellos polvos”

En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a responsabilizar al pasado de lo que ocurre en Zacatecas.

“Todavía son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal; no se atendió al pueblo... No es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en los gobiernos anteriores”, dijo.

Con información de Alberto Morales