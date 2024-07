Tulum, Quintana Roo.- Para evitar que les roben sus tinacos si los vientos del huracán Beryl se los lleva, los quintanarroenses los amarraron a sus techos y les pusieron nombre y datos de su domicilio.

A horas de que el fenómeno meteorológico impacte la costa del Mar Caribe, Don Teodoro, subió a su azotea para asegurar su fuente de agua y lo amarró con una cuerda para posteriormente escribirle con plumón indeleble su nombre completo y dirección.

“Ayer apenas amaré mi tinaco para asegurarnos de que el huracán no se los lleve. (Le pone su nombre) para asegurar que no se vuele a ver si lo podemos recuperar, pero esperemos en Dios que no pase nada muy grave”, dijo a EL UNIVERSAL.

Al igual que los tinacos, los vecinos de Tulum amarraron sus aires acondicionados, techos de lámina y puertas para evitar el mayor daño posible por los vientos del fenómeno de categoría 3.





