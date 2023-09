La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, informó que se analiza si se llevará a cabo el concierto de Peso Pluma el 14 de octubre, y esto dependerá de lo que arroje la investigación de Fiscalía municipal luego de las amenazas que recibió el cantante para que no se presente.

Por el hecho, personal de la Policía Municipal confirmó la detención de un hombre mientras colocaba una de las mantas que fueron colocadas en diferentes puntos de Tijuana.

Sobre las amenazas, la alcaldesa responsabilizó a los padres de familias sobre los gustos musicales y el tipo de material que consumen sus hijos, pero con respecto a la seguridad detalló que contarán con seguridad.

“Sabemos que los jovencitos como Peso Pluma hacen apología del delito, entonces hay ciertos grupos que se molestan y lamentablemente quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos al querer asistir a sus conciertos y tener un riesgo”.

“Quien deben de ver qué escuchan sus hijos son los ciudadanos… aquí es la educación de casa lo más importante mientras nosotros sigamos tomando las precauciones el día de nosotros estamos cumpliendo”, dijo.

¿Quién es Montserrat Caballero?

Originaria de Oaxaca, Caballero Ramírez tiene 40 años y desde hace varios años radica en Tijuana.

Es licenciada en Derecho por el Cetys Universidad, campus Tijuana.

Perteneciente al partido político de Morena, fue diputada local del Congreso de Baja California entre 2019 y 2021. Antes había sido suplente de una diputación federal en Movimiento Ciudadano.

Fue electa como presidenta municipal en las elecciones estatales de Baja California en 2021, como abanderada de Morena.

Esta no es la primera vez que la alcaldesa se enfrenta a situaciones relacionadas con el crimen organizado.

En junio de este año sufrió un atentado y luego continuó siendo víctima de amenazas, por lo que decidió irse a vivir junto a su hijo al cuartel militar de la zona.

Lo anterior fue una medida recomendada por la Guardia Nacional por seguridad además de que buscaba evitar el despliegue de más elementos.

Monserrat Caballero pide al crimen organizado cobrarle a quienes le deben

Además, el 2022, Caballero Ramirez pidió al crimen organizado cobrar las facturas a quienes no les pagaron y no a las familias de ese municipio.

“Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidado a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan”, dijo en un video.

