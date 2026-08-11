[Publicidad]
Mérida, Yucatán. - Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, durante la tradicional “Quema de Toritos” en la Feria de San Sebastián, en el centro de Mérida.
Los hechos ocurrieron anoche en el campo de softbol que se encuentra frente a la parroquia, donde cientos de personas se concentraron para presenciar esta tradición.
Sin embargo, la actividad se salió de control en el momento en que la pirotecnia se proyectó hacia la multitud, provocando lesiones a cinco personas.
Lee también Nayaritas tendrán servicios médicos gratuitos; Miguel Ángel Navarro destaca colaboración con “Dr. Vagón”
Los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicaron que entre los heridos se encuentran dos menores de edad con quemaduras leves.
Hasta el momento no se presentó información oficial sobre las causas del accidente.
[Publicidad]
La Feria de San Sebastián es una de las celebraciones más antiguas de Mérida y cada año incluye actividades religiosas, culturales y populares.
La "Quema de Toritos" es una tradición del Gremio de los Matarifes, que atrae a cientos de personas y se realiza año con año.
Detienen a “El Búho”, presunto coordinador de grupo delictivo ligado al homicidio de la periodista Roxana Guzmán; suman nueve capturas
dmrr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Cultura
Taibo denuncia campaña de "colectivos del sector gay analfabeta" en su contra
Estados
Ataque armado deja un muerto en Pachuca, Hidalgo; detienen a dos presuntos implicados
Estados
Andy López Beltrán rechaza acusaciones que lo vinculan con huachicol fiscal; señala a la oposición de intentar dañar la imagen de AMLO
Mundo
Dejan a periodistas en avión señuelo; Trump cambia de aeronave ante amenaza de Irán
Espectáculos
¡Tragedia familiar! Primo de Alfredo Olivas muere en ataque armado en Jalisco
Espectáculos
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebran su boda y presumen romántica foto
Espectáculos
Influencer guatemalteca pierde a su bebé y lo despide con desgarrador video
Al día
Objetos de tu casa que están más sucios que el baño: Así debes limpiarlos para evitar enfermedades