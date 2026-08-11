Mérida, Yucatán. - Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, durante la tradicional “Quema de Toritos” en la Feria de San Sebastián, en el centro de Mérida.

Los hechos ocurrieron anoche en el campo de softbol que se encuentra frente a la parroquia, donde cientos de personas se concentraron para presenciar esta tradición.

Sin embargo, la actividad se salió de control en el momento en que la pirotecnia se proyectó hacia la multitud, provocando lesiones a cinco personas.

Quema de Toritos deja cinco heridos en la Feria de San Sebastián en Mérida, Yucatán; dos menores sufrieron quemaduras. Foto: Especial.

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Los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicaron que entre los heridos se encuentran dos menores de edad con quemaduras leves.

Hasta el momento no se presentó información oficial sobre las causas del accidente.

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La Feria de San Sebastián es una de las celebraciones más antiguas de Mérida y cada año incluye actividades religiosas, culturales y populares.

La "Quema de Toritos" es una tradición del Gremio de los Matarifes, que atrae a cientos de personas y se realiza año con año.

dmrr