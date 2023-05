La madrugada de este miércoles una mujer dio a luz en el estacionamiento de urgencias del Hospital General de Zona número 2 del IMSS, ubicado en el fraccionamiento Viveros Revolución de Irapuato.

Una derechohabiente grabó el llanto del recién nacido y al personal médico que levantaba del piso a la madre y a su bebé y después cuando en una camilla la ingresaban al área de Tococirugía.

Con la cámara de su celular activa, la mujer reprochó a los médicos que no hayan atendido a la embarazada cuando se encontraba en labor de parto.

“¡Ay doctores!, si de verdad fueran más conscientes… ¡qué poca!”, dijo mientras personal del Seguro Social le pedía que se retirara.

“Sí, claro, claro; no quieren que nos metamos, ¿verdad?, ¡qué inconscientes, de veras!, ¡qué poca!, ¿pero qué tal allá adentro? plática y plática con sus celulares… y según ustedes hacen un juramento. Son bien inhumanos, no quieren que se hable mal del Seguro Social; no es el Seguro Social, son ustedes como médicos”.

De frente dijo a los trabajadores de la Salud: “Como siempre, a todas (las embarazadas) las mandan a caminar.

“Vete a caminar, todavía no te vas a aliviar, ¿por qué?, porque se están tomando su café, su conchita… como todo, como siempre: '¡váyase a caminar!', '¡váyase a caminar!'”.

Comentó que en urgencias a las personas “nos tienen como animales” y a los pacientes solos “¿y ustedes?: ¡bien gracias!”.

“A ver si así se hacen más humanos. ¡No tienen madre de veras!”. El video fue subido a las redes sociales.

IMSS Guanajuato responde

Tras viralizarse el video el IMSS Guanajuato respondió en un comentario sobre el video que la madre junto al bebé recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

