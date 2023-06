Pachuca.- La presidenta municipal de Tizayuca, Hidalgo, Susana Ángeles, confirmó que un grupo delictivo pretende permear en esa demarcación, lo que no se permitirá, ni tampoco se harán negociaciones sobre el cobro de piso que les exigen con los operadores del transporte público.

Tras la difusión de mensajes de texto donde un grupo delictivo de exposición nacional amenaza con pretender llegar a Tizayuca, la alcaldesa dijo que no mencionara de quién se trata ya que no pretende hacerle publicidad.

Sin embargo, aceptó que está latente este riesgo y dijo que es un asunto del conocimiento público de que grupo delictivo se trata, pero su gobierno buscará todas las medidas para cerrar la frontera a esta organización.

Refirió que desde hace cinco años se tiene conocimiento que dos líneas de autotransporte federal ha sido extorsionadas por estos delincuentes.

Así también aseveró que este día suspendieron clases 143 planteles privados y públicos, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública pidió que mañana se reanuden las labores.

Además de que resaltó no sólo fueron las escuelas las afectadas, sino también algunos negocios.

La munícipe aceptó que también se ha detectado la presencia de colombianos que han operado los préstamos conocidos como “gota a gota”, sin embargo por el momento se desconoce si tienen relación con estos hechos de extorsión que vive el sector del transporte.

Sobre la exigencia de la Secretaría de Educación de que se reanuden las clases, esto no fue bien recibido por los ciudadanos quienes lamentaron que no haya empatía de la institución ya que dijeron si no hay transporte público es un obstáculo para la mayoría de las familias que utilizan este transporte.

Sobre estos hechos también el encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia, Santiago Nieto Castillo, señaló que ya tienen identificados a los agresores del homicidio de un operador y lesiones en uno más, ocurrido el martes.

Indicó que se han hecho cateos en Tizayuca y están pendientes realizar otros más en el Estado de México.

Sin embargo, por el momento no hay personas detenidas. Resaltó la necesidad de qué se trabaje de manera conjunta con esa demarcación y con la ciudad de México ya que las bandas delictivas operan en estas tres entidades.











