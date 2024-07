León, Gto.- Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, expresó preocupación por la criminalización a la libertad de expresión en toda América Latina, el encarcelamiento de periodistas, como pasa en Guatemala, en donde José Rubén Zamora Marroquín, “Chepe Zamora”, periodista de investigación, está preso desde hace dos años.

En el segundo Encuentro Iberoamericano Voces por la Paz, señaló el impacto que generan las violencias que castigan al que no ha cometido un delito, como ocurre muchas veces, y sobre todo si es castigado por la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de propuesta.

“Yo creo que la criminalización es un tema que está en toda América Latina, en Guatemala lo enfrentamos con Chepe Zamora, hasta la fecha ya lleva dos años detenido, torturado en la cárcel, un gran periodista, fundador de medios tan importantes y de investigaciones y no ha sido juzgado, porque no hay juez que haya dictado un delito, no tiene delito, pero está encarcelado”.

La indígena maya señaló que ese tipo de situaciones hace perder la fe al Estado de derecho, a la autoridad, y se genera pesimismo en la sociedad.

En el tema de las violencias, “solo por poner un ejemplo, si asesinan a un periodista la gente que piensa, esa persona es tan importante y yo qué soy; entonces se genera un miedo en la psicología global de la sociedad, impacta mucho la calidad de todo esto”, dijo la premio Nobel de la Paz 1992.

Menchú también expresó preocupación por la fragmentación y el aislamiento social, pues antes se tenía más relación comunitaria. “Yo conocí a México con una profunda relación comunitaria, en las fiestas eran increíblemente importantes porque se cocinaba para mucha gente de la vecindad y de todo”.

Ante cientos de asistentes, comentó que la depresión social es un fenómeno muy negativo, porque la gente ya no quiere nada, piensa que no tiene tiempo, piensa que es una tontería participar.

La activista social defensora de los derechos humanos enfatizó que lo que hace falta es participación efectiva y la participación organizada en distintos lados donde miremos.

Otra situación es la falta de trabajo, y al respecto comentó que ha visto muchos profesionistas tan preparados, que dedicaron tanto tiempo en su educación, que sacaron una carrera tan esmerados por sus padres y no encuentran trabajo.

Dijo que los adultos mayores tienen que dar su puesto a la juventud. “Si yo ya hice mi carrera, si yo ya hice mis sueños, cumplí con mis metas, o sea como nosotros, tenemos que actuar como intergeneracional, interétnico, para dejar un mundo mejor".

Reiteró su preocupación por las migraciones, por los conflictos armados, sin importar su naturaleza, pero que siempre genera desplazamientos o migraciones, así como por la hambruna por falta de oportunidades.

