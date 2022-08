Posponen sepelio de Abigail por falta de necropsia; indagan su muerte como feminicidio

Oaxaca de Juárez.– Familiares de Abigail H, mujer de 30 años que fue hallada sin vida en los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz, informaron que el sepelio de la joven programado para este lunes fue suspendido, puesto que las autoridades no han entregado la necropsia realizada al cuerpo por ley y tampoco han dado información sobre la causa de muerte, misma que en un inicio fue dada a conocer como un supuesto suicidio.

Abigail fue encontrada sin vida en la cárcel municipal de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, el viernes por la noche, apenas unas horas después de ser detenida por policías del puerto, acusada de faltas administrativas, informó el juez cívico calificador Joel Alberto Luis Velásquez.

La joven iba manejando y presuntamente agrediendo a su pareja, momento en el cual fue detenida por una patrulla que los condujo hasta la comandancia. En ese lugar la detuvieron, para luego ser trasladada a una verificación médica.

Posteriormente, Abigail H. fue turnada al juez cívico que le ofreció tres opciones para pagar la falta cometida: pago de una multa, servicio comunitario o 24 horas en la cárcel. Según el juez, la mujer aceptó la cárcel. En este espacio sólo estuvo tres horas, luego fue localizada muerta.

De acuerdo con el reporte del juzgado municipal, la mujer supuestamente se quitó la vida en el interior de los separos, sin que las guardias se dieran cuenta. Cuando se percataron, los elementos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia que le aplicaron los primeros auxilios pero la mujer ya estaba muerta.



Esta primera versión fue rechazada por la familia de la joven, que denunció que Abigail, madre de dos niños, fue golpeada por policías municipales y luego se fingió que se ahorcó, mientras que organizaciones feministas exigen justicia ante lo que califican como un feminicidio más.

Este lunes, a través de redes sociales, el padre de Abigail, José Luis Hay, informó que el sepelio que se llevaría a cabo este día fue pospuesto hasta que se cuente con los resultados de la necropsia.

“Por medio del presente comunico a amigos, familiares que no se va llevar acabo el sepelio de mi hija Abigail Hay Urrutia el día hoy ya que las autoridades no me han informado absolutamente nada. El hecho es que mi hija está muerta, dos menores se quedaron huérfanos, no hay ningún detenido, no me dan la necropsia”, señaló.

Por este caso, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación a través del expediente DDHPO/1271/(21)/OAX/2022 y requirió informes a la autoridad municipal sobre lo ocurrido. También pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) iniciar una investigación con perspectiva de género.



Este organismo autónomo señaló que las policías municipales de Oaxaca “enfrentan una crisis estructural, pues reiteradamente ocurren hechos en los cuales se pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas, lo que resulta alarmante”.

Por su lado, la fiscalía oaxaqueña informó que investiga si existe responsabilidad alguna por parte de los actores que intervinieron en la detención y posterior muerte de Abigail.

Dio a conocer que un equipo multidisciplinario realizó los primeros actos de investigación y pruebas periciales para conocer la mecánica de los hechos, e inició la carpeta de investigación 28868/FIST/SALINA/2022.

“A reserva de los resultados periciales médicos, químicos y criminalísticos, la Fiscalía de Oaxaca está comprometida con el hallazgo de la verdad en este hecho, por lo que las investigaciones se efectúan de manera expedita sin descartar ninguna línea que conduzca a la resolución de caso”, señaló la FGEO.

También afirmó que las indagatorias se realizan con perspectiva de género y bajo el protocolo ministerial de feminicidio, “para establecer si existen factores tangenciales que hayan inducido el fallecimiento de la víctima y saber si hay responsabilidad directa o indirecta por comisión u omisión”.

