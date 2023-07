Esta mañana, un sismo de 6.5 de intensidad se registró en Pjijiapan, Chiapas, a las 03:29 horas de este viernes 14 de julio 2023.

Hasta el momento el Sistema de Protección Civil de Chiapas activó el protocolo ante el sismo, y no se reportan daños o víctimas.

Algunas cámaras de seguridad lograron captar el momento en que el movimiento telúrico sacudió las calles de Chiapas.

Lee también ¿Qué es un sismo vulcanotectónico y cómo se relaciona con el Popocatépetl?

Un #Sismo magnitud 6.5 ocurrió a las 3:29 a.m. con epicentro a 140 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, #Chiapas, con una profundidad de 16.1 kilómetros, sintiéndose también en Oaxaca, Tabasco y Puebla, y con tres réplicas de magnitud 4.0 a 4.2º cerca del mismo punto | #Video pic.twitter.com/GTu3G6ePX7 — Noticias y Tendencias (@Notytend) July 14, 2023

A pesar de la intensidad, la alerta sísmica en la Ciudad de México no sonó, pero ¿por qué?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C., señaló que los altavoces no emitieron el sonido porque "la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos".

Además de que el sensor cercano se encuentra en la costa de Oaxaca, a 25 km al noroeste de Salina Cruz.

cg