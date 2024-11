Culiacán, Sin.- En la próxima evaluación de mil 50 policías municipales, los que no pasen el examen de control de confianza, pero que no tengan problemas toxicológicos, podrán ser reubicados en áreas administrativas de la corporación, anunció el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Recalcó que por norma, el personal de seguridad que no superan los exámenes de control de confianza, no pueden portar armas de fuego, por lo que se abrió una opción, para continuar colaborando con la corporación, pero en áreas administrativas.

En su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo del estado explicó que de los mil 200 policías que se les ha revisado las armas de cargo y sujetos a los exámenes de evaluación, doce de ellos tuvieron problemas, por lo que se evalúa los motivos por lo que no fueron acreditados para determinar su situación laboral.

Hizo hincapié que los elementos de seguridad y tránsito que volvieron al servicio, portando sus armas de cargo, están aptos y evaluados para continuar brindando los servicios a la sociedad, la cual debe confiar en ellos.

Rocha Moya negó que haya presiones contra elementos polacos de la capital del estado para que abandonen la corporación, los que han presentado sus renuncias ha sido por decisión propia,

Aclaró que ya instruyó a las áreas respectivas que no se den de baja a policías que no pasan los exámenes de control de confianza, sino que les busquen una reubicación en las áreas administrativas, puesto que no desea dejar sin sustento a las familias de los elementos que no presentan problemas toxicológicos.

También, comentó que en su reciente reunión con el Secretario de Marina, el almirante, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se tuvo el acuerdo de que capacitaran a los policías municipales y estatales de las zonas costeras para que atiendan de mejor manera la seguridad en sus territorios.

El personal de Marina respaldará a las corporaciones de los municipios costeros de Elota, Eldorado, San Ignacio, Mazatlán y Navolato con mayor vigilancia en las carreteras, como parte de los nuevos compromisos celebrados.

Subrayó que la marina realiza trabajos de inteligencia e investigación como lo realiza el ejército y la Guardia Nacional, por lo que se va a fortalecer las acciones de seguridad, sobre todo en los municipios que tienen costas.

