Apatzingán, Michoacán.- Aficionados del futbol que festejaban el triunfo de la Selección Mexicana, fueron dispersados a tiros por elementos de la Policía Municipal de Apatzingán, Michoacán.

Una serie de videos difundidos en redes sociales, revela que decenas de apatzinguenses se volcaron a las calles para celebrar el triunfo de los pupilos de Javier Aguirre, sobre la Avenida Constitución.

A la altura de la calle Donato Bravo, los aficionados desbordaron la algarabía y comenzaron a mover con fuerza desmedida una de las patrullas, de un lado a otro.

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Para frenar y dispersar a los aficionados, los oficiales dispararon al aire sus armas de fuego, por lo que los ciudadanos corrieron entre pánico, en distintas direcciones.

Hasta este momento no hay reportes de personas lesionadas o fallecidas.

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Gobierno Municipal de Apatzingán se pronuncia por estos hechos

Tras la difusión de los videos, el Gobierno Municipal de Apatzingán emitió un comunicado oficial en el que confirmó que uno de sus elementos estuvo involucrado en los acontecimientos ocurridos en el centro de la ciudad.

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“Ante esta situación, el Ayuntamiento de Apatzingán reafirma su compromiso con la seguridad y confianza de la ciudadanía”, señaló la administración municipal.

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Asimismo, informó que se determinó la suspensión del elemento involucrado y el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley.

“Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia, fortaleciendo la relación entre institución y comunidad”, indicó el gobierno municipal en su posicionamiento oficial.

Gobierno Municipal de Apatzingán se pronuncia por estos hechos. Foto: Especial

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