Querétaro.— Ante presuntas extorsiones que se presentaron la semana pasada en negocios de la entidad, el presidente de Canacintra Querétaro, Esaú Magallanes Alonso, informó que estos casos ya se notificaron a la Policía Cibernética y a la Policía Estatal.

Se trata de al menos dos casos que se reportaron recientemente ante Canacintra, respecto de la presencia de un sujeto que se acredita con gafete y logos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, para llevar a cabo la revisión de básculas y hacer efectiva la cuota o cobro correspondiente.

“Nosotros nos pusimos en contacto con la Policía Cibernética y la Policía Estatal para informar lo que está pasando, debido a que al no haber una afectación directa no se puede hacer una denuncia formal”, explicó el presidente, al hacer un llamado de alerta a la ciudadanía en general para estar atentos y no dejarse sorprender.

Precisó que este par de casos de los que tuvo conocimiento el organismo empresarial se han presentado en negocios del sector comercio, pero sin que se hayan concretado.

“Hasta el momento no tenemos el registro de que haya caído alguien. A quienes están extorsionando desgraciadamente son a comerciantes con quienes llegan y les dicen que vienen de parte de Canacintra y Profeco y que están revisando las básculas de los comercios, esto es, negocios pequeños, como fruterías y lugares donde usan básculas”.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación pidió a empresarios, socios y población en general estar atentos y en su caso denunciar este tipo de actos ilícitos. “Es bastante preocupante que sujetos sacan los logos [de organismos] de internet, hacen su gafete y andan extorsionando a la gente”, señaló.

En entrevista, el presidente de los industriales dijo que durante el último mes de 2023 se tuvo el registro de 11 casos de extorsiones telefónicas a empresarios del ramo de la industria, pero en ninguno se cayó en el engaño.

“En diciembre tuvimos extorsiones telefónicas, pero estamos muy de la mano con la Policía Cibernética, con la Policía Estatal y Policía Municipal para este tema de extorsiones y lo que ha habido se ha canalizado”, dijo.

Informó que por lo que respecta al sector empresarial, la seguridad siempre ha sido un tema prioritario y en el que se han destinado inversiones para el reforzamiento de medidas, entre ellas, cámara de videovigilancia.

También destacó mayores mecanismos de seguridad que de manera reciente se han dado en diferentes parques industriales de la entidad.

Lo anterior, al señalar que en Querétaro la seguridad ha sido un factor clave para la toma de decisiones, tanto para la ampliación de proyectos, como el arribo de nuevas inversiones.

Finalmente, el dirigente insistió en el llamado a la ciudadanía en general para estar pendientes y alertas, y denunciar en caso de comportamientos sospechosos o actos indebidos que puedan comprometer la integridad.