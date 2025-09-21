Una fuga de aceite en instalaciones de Petróleos Mexicanos en el municipio de Centla, causo alerta entre los pobladores, quienes exigieron a la empresa productora atenderla y exigieron a les otorgaran servicios médicos para su revisión.

Desde el pasado jueves, los habitantes de la ranchería Kilómetro 18, en el municipio de Centla, reportaron un fuerte olor a hidrocarburo causado por una fuga en un oleoducto de 16 pulgadas que transporta gas y aceite desde la batería Luna hasta la batería Pijije.

Ante esta alarma, los ciudadanos se manifestaron hasta que personal de Pemex acudió al lugar para comenzar las labores de sellado del ducto, y así contener el aceite derramado y posterior recolección a través de pipas.

En entrevista, la delegada de la comunidad, Hilda Amézquita, detalló que el personal de Pemex que llegó a atender el incidente se comprometió a llevarles una brigada de salud en esta semana que viene.

"Aquí la gente de la comunidad pidió una brigada médica que venga constantemente cada 2 meses porque pues sí, cuando fue en el pozo Luna 1, está la misma situación de que sí nos contamina a todos. Pues ahorita quedaron ellos que me van a avisar para cuándo viene la brigada médica. Viene mañana, viene el lunes", señaló.

Don David de la Cruz Rodríguez, uno de los habitantes afectados, denunció que este tipo de fuga ha estado aconteciendo desde hace mucho tiempo, señalando que los mechones activos de una batería les han causado afectaciones a su salud y a sus tierras.

“Unas ocasiones quemaron también por acá una parte agarró fuego y la gente de aquí se preocupó mucho en verdad. ¿Por qué?, porque es probablemente por las tuberías que tenemos aquí precisamente de allá. Hace unos días empezamos a sentir este olor que empezó a emprender y quedamos diciéndole a la familia ¿qué pasa aquí?, ¿qué hay aquí? qué huele mal. Sacamos confusión que puede ser lo que es el del mechón”, contó.

Y agregó: “Porque ayer precisamente cuando vimos que había aquí gente lo que es de Pemex, se dieron la idea que probablemente había fuga en esta parte y así fue precisamente que hubo fuga y ahorita por decir ahí adentro está la fuga en alta, no sé hasta dónde ha llegado realmente. Para resolver este problema, cuántos día va a tardar, la verdad está afectando a la gente como personas en la respiración y a los niños, no voy a decir que no, a todo lo que es frutales, todo está contaminándose”.

Doña Yolanda Sánchez López, otra de las afectadas, aseguró que la fuga llevaba como tres días, y aseguró que debido a los malos olores se enfermó.

“Ya tiene como tres días fue que se sentía un poco. Pero ayer se sintió fuerte y hoy mucho más fuerte, pues nos ha estado afectando. Al menos a mí, hoy yo amanecí con dolor de cabeza. Me dolía el pecho y con una tosecita así, muy fea, sí. Y pues, o sea, impregna mucho”, refirió.

Por lo pronto personal de Pemex les aseguró que esta semana iniciaran las brigadas médicas a todos los habitantes de la comunidad.

