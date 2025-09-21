Zacatecas.- Nuevamente, elementos de la Policía Estatal de Zacatecas fueron exhibidos por medio de un video en el que se muestra una mala actuación policial y uso de la fuerza, durante una confrontación con un grupo de comerciantes dedicados a las barras de bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), cuyo hecho ha generado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado inicie una investigación de oficio.

Este hecho se viralizó en las redes sociales por parte de los comerciantes que denunciaron que fueron agredidos por elementos de la policía estatal, cuyo video también fue replicado por Jorge Sander, presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas, quien confirmó que los comerciantes agredidos fueron los de las barras instaladas en la Megavelaria.

Precisó que entre las personas detenidas estaba Laura Torres Huerta, expresidenta de dicha asociación, quien fue llevada a la policía municipal capitalina, donde fue liberada por el ayuntamiento de Zacatecas. Se reportó que debido a que presentaba algunas lesiones acudió a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Más tarde, la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado en el que se informa sobre este incidente cuando los elementos de las corporaciones policiales realizaban acciones de vigilancia y supervisión en la zona de comercios de las instalaciones feriales.

Se especifica que el hecho se originó alrededor de las 04:16 horas de este domingo, cuando “personal de la Policía Metropolitana solicitó a los encargados de establecimientos que venden bebidas alcohólicas, suspender la venta, ya que el horario permitido había concluido y se iniciaba el retiro de asistentes”.

Lee también Se “echan la bolita” sobre el hallazgo de 6 cuerpos

En el comunicado se señala que “algunos comerciantes reaccionaron de forma alterada ante esta indicación y en ese momento agredieron a los elementos policiales” y para justificar la actuación de los policías se asegura que:

“La intervención de civiles en la situación complicó el escenario, lo que llevó a los policías a actuar con el objetivo de restablecer el orden y evitar que la confrontación creciera, asimismo se detectó que el civil que se observa en el video en el suelo poseía en la mano un spray que accionó, resultando ser gas pimienta afectando a su alrededor.

También hace mención que la Secretaría de Seguridad Pública “iniciará un análisis e investigación puntual para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las acciones o sanciones correspondientes a elementos que se hayan excedido en su intervención”.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informó que derivado de las imágenes difundidas en diversos medios de comunicación, en las que se observa un incidente en el que participan elementos de seguridad y ciudadanos en las inmediaciones de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), se realizará un proceso de investigación oficiosa para velar por la dignidad humana, por lo que puso a disposición los servicios jurídicos y psicológicos a las personas que consideren fueron vulnerados sus derechos humanos.

Mientras que la diputada Renata Ávila reprobó esta actuación policial y señaló que con este nuevo hecho es la segunda ocasión en menos de un mes que los elementos al cargo del general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, agreden a la ciudadanía, al recordar que primero fueron las activistas y familiares de desaparecidos y ahora son comerciantes.

Además de señalar que con este nuevo hecho "queda demostrado que los mencionados protocolos de actuación no funcionan " y que "los hechos recientes confirman un patrón de abusos reiterados y violencia y detenciones arbitrarias", además de exigir que "el secretario de Seguridad Pública del Estado rinda cuentas de inmediato"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL