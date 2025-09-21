Chihuahua.- Dos elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro resultaron intoxicados por fentanilo, por lo cual tuvieron que ser hostilizados.

La intoxicación se dio después de que los elementos llevaran a cabo un cateo en un domicilio de la ciudad de Chihuahua, en donde tuvieron contacto con una sustancia nociva con las características del fentanilo.

Los elementos, un Agente del Ministerio Público y otro de la Agencia Estatal de Investigación, integrantes de la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, fueron hospitalizados para estabilizar su condición clínica.

Ambos agentes estuvieron en contacto con alguna sustancia tóxica como parte del aseguramiento de marihuana y una sustancia blanquecina, que realizó la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, mediante la ejecución de una orden de cateo en la colonia Junta de Los Ríos.

Después del cateo, los agentes manifestaron complicaciones en su sistema respiratorio, por lo que fueron trasladados a un hospital de la capital chihuahuense, para su atención médica.

Como parte de los protocolos del manejo de contingencias, se ordenó la evacuación del edificio para garantizar la seguridad del personal.

Los narcóticos incautados fueron asegurados y serán enviados a Servicios Periciales para el análisis de sus componentes.

El cateo se realizó el viernes 19 de septiembre donde la Unidad Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, realizó una intervención en un domicilio de la colonia Junta de los Ríos, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

En el operativo encabezado por agentes del Ministerio Público para dar cumplimiento al ordenamiento judicial bajo la causa penal 3687-2025, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Al interior del domicilio, encontraron una bolsa transparente con sello hermético que contenía un polvo blanco y fino; así como un paquete con un rectángulo de una sustancia sólida color blanco con las características de la cocaína y un peso de 345 gramos. Sustancias que son analizadas en los laboratorios de Servicios Periciales.

Además, aseguraron 12 envoltorios de plástico transparente que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana, los cuales dieron un peso de 4 kilos con 800 gramos.

También fueron embalados 25 cartuchos que en su base tenían la leyenda “9mm 21 SIPEER”.

Todo lo anterior fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Hasta este domingo se informó que los dos agentes permanecían hospitalizados incluso se habla que uno de ellos tuvo que ser intubado, sin embargo; se reporta que ambos están estables.

