Juchitán, Oax. – En las últimas semanas ha crecido la molestia de diversas comunidades del Istmo de Tehuantepec en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por apagones y variaciones de voltaje que afectan los aparatos electrodomésticos.

Bloquean carretera Transístmica

Por la mañana de hoy, durante poco más de tres horas, pobladores de la comunidad Rancho Llano, perteneciente al municipio zapoteco de San Blas Atempa, cerraron el paso vehicular sobre la carretera Transístmica e impidieron el paso hacia Tehuantepec.

Denuncian falta de servicio eléctrico

Los manifestantes denunciaron que el bloqueo fue en protesta contra la CFE, debido a que, desde ayer, se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. La gente perdió sus alimentos, a otras se les echó a perder sus medicinas, denunciaron.

Lee también Pobladores bloquean carretera Panamericana en Oaxaca; exigen liberación de dos cerdos detenidos “por ensuciar la calle”

En el transcurso de esta semana, pobladores del municipio ikoots de San Dionisio del Mar, cerraron la oficina comercial de la CFE ubicada en la población vecina de Unión Hidalgo y tras amenazar con el cierre de la carretera, técnicos de esa empresa reconectaron el servicio.

Mientras que en la noche del pasado 14 de este mes de agosto, habitantes de cuatro colonias de Salina Cruz, bloquearon durante dos horas la carretera Transístmica, a la entrada del puerto, para reclamar que la CFE restableciera el servicio eléctrico interrumpido desde la mañana.

En la zona norte del Istmo, en localidades de los municipios de Matías Romero y San Juan Guichicovi, han sido recurrentes los cierres de carreteras ante las fallas del servicio que ofrece la CFE. No hay mantenimiento en las líneas desde hace 25 años, denunciaron los vecinos.

De igual forma, en las poblaciones costeras de la región Chontal, constantemente se registran cierres sobre la Costera 200, entre Salina Cruz y Huatulco, en protesta por las fallas que se presentan con la CFE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot