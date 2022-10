Piden a agentes de Ministerio Público combatir las conductas que lastiman a los potosinos

Texto San Luis Potosí.- Con un llamado a cumplir con los principios de objetividad y proteger los derechos humanos de los inculpados, el Fiscal General del estado, José Luis Ruiz Contreras, pidió a los agentes del Ministerio Publicó combatir con decisión las conductas delictivas que laceran a la sociedad potosina.

"El Agente del Ministerio Público debe estar investido de un gran sentido humano y tener siempre humanidad ante el dolor", expreso y los exhortó a no perder “la indignación y la objetividad, ante las conductas que lastiman a los diversos sectores de la población”.

Además, en la Conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, realizada en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes del Parque Tangamanga I, el Fiscal General consideró que “ser Ministerio Público no es sencillo, y se les exige vocación de servicio, enalteciendo los valores de la honestidad, respeto, integridad, y justicia".

En su discurso reconoció el quehacer de cada uno de las y los presentes, y aseguró que se requieren personas profesionales con amplio conocimiento en el derecho, pero también con un gran sentido humano.

“Ser Ministerio Público no es sencillo, no es una función a la que se accede solo porque no se encontró cabida en otro trabajo", aseveró.

Y especificó que quien reciba la investidura de Ministerio Público, debe ver en esta función su objetivo de vida, de tal manera que sean formados con profesionalismo, justicia y probidad, así como en el servicio a los demás.

En su momento y con la representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General del Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, felicitó a las y los asistentes, porque refirió que durante años no se les dio el reconocimiento que merecen, y que si hay alguien que ahora da la cara por ellos, es el Fiscal Ruiz Contreras, además de que tienen todo el apoyo del gobierno estatal.

“En el Poder Ejecutivo del estado, somos plenamente solidarios de su preocupación y esfuerzo para mejorar las condiciones para que ustedes lleven a cabo su invaluable trabajo”, expresó.

En la ceremonia fueron reconocidos, por su trayectoria ejemplar, 17 mujeres y hombres que se desempeñan como agentes del Ministerio Público; de igual manera, se concedieron dos reconocimientos por excelente desempeño.

Asimismo, se destacó el trabajo de los integrantes de la Unidad de Delitos Patrimoniales, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, y Visitaduría General.

Por su parte, Luz María Montes Mariano, titular de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas y Extraviadas, propuso a sus compañeros Agentes del Ministerio Público, a seguir laborando con la entrega y pasión con la que se han conducido hasta hoy.

En el evento también se contó con la presencia de la Magistrada María Manuela García Cázares, representante del Poder Judicial; Giovanna Itzel Argüelles Moreno, Presidenta de la CEDH; María Aranza Puente, Presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado; y del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmar Ángel González Castillo.

