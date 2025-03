Estudiantes del Instituto Tecnológico de Pochutla mantienen un paro de actividades ante la falta de respuesta favorable a sus demandas relacionadas con las malas condiciones en las que se encuentran sus instalaciones, equipo y mobiliario escolar, el probable desvío de recursos públicos de la institución y el acoso que han sufrido a través de los directivos y catedráticos.

Desde hace dos semanas, los jóvenes recurrieron a un paro de actividades y bloquear la carretera federal 200 Puerto Escondido-Huatulco, con el objetivo de lograr solución a su pliego petitorio; pero hasta el momento, no han tenido respuesta de las autoridades educativas federales y estatales.

El martes 18 de marzo de 2025, más de 300 estudiantes de una matrícula de 564 tomaron la decisión de realizar un paro de clases, para exigir una auditoría a los directivos del Tecnológico de Pochutla, porque a pesar que en el Instituto “han ingresado varios millones de pesos”, esto no se ve reflejado en la infraestructura necesaria para sus actividades académicas.

“Se ve claramente el desvío de recursos por parte de los Directivos del Instituto Tecnológico de Pochutla, mismos a los que nos hemos acercado en varias ocasiones y les hemos manifestado nuestras necesidades y nos han ignorado”.

Por ejemplo, señalaron que en el edificio Académico Departamental tipo 3 los aires acondicionados no funcionan de manera adecuada, los baños se encuentran cerrados, ya que se dañaron por la cimentación de un techado, la instalación eléctrica está defectuosa por lo que no se puede utilizar la energía eléctrica para cargar las computadoras, los proyectores no cuentan con el equipo necesario para ser utilizados

En el edificio tipo L, la losa aligerada filtra, el falso plafón se cayó, por lo que el edificio no tiene techo, y a causa de la humedad tiene moho, existe falla eléctrica, el cableado es visible y puede generar algún accidente, problemas de filtración en las escaleras (material de cristal), mobiliario en malas condiciones y otros en estado de abandono que solo ocupan espacio, las computadoras no se pueden utilizar ya que no se cuenta con las contraseñas a pesar de haber sido solicitadas al Jefe de Carrera, Ingeniero Jorge Alexander Cervantes Cruz.

Y en el edificio de laboratorio de Ingeniería Civil no funcionan los ventiladores, por lo que al tener techo de lámina y estar ubicados en la Costa de Oaxaca, resulta difícil tomar las clases en esas instalaciones, las lámparas de halógeno tienen humedad además de que no prenden, material y equipo para pruebas de suelo y concreto, sin mantenimiento e incompleto para su uso, el servicio de agua para la limpieza de material no se encuentra en funciones.

Mientras que en el área de topografía, solo se cuenta con una estación total para 209 alumnos; entre otras deficiencias y daños que presentan los distintos edificios del Tecnológico de Pochutla.

Los estudiantes explicaron que pese a que han tenido reuniones con autoridades estatales y federales, y que han enviado diversos escritos donde exponen esta situación, el 25 de marzo de 2025 tuvieron que realizar un bloqueo en la gasolinera de Libramiento y a la altura de Vigía, con la finalidad de ser escuchados, ya que no se había obtenido respuesta o atención alguna por parte del Tecnológico Nacional de México.

Además de exigir que se realicen obras para mejorar o reparar la infraestructura del Instituto, los jóvenes exigen la destitución del director Jorge Armando Hernández Valencia y de la subdirectora de servicios administrativos Celia Cipriano Matus.

“Para que el nuevo director entre y que no se vea vinculado con los actos de corrupción que hoy demandamos, quien deberá llegar con el órgano interno de control”.

Y una vez realizada la destitución, exigieron una auditoría sobre el manejo de los recursos públicos, y que, mientras no lleguen las instancias correspondientes para la realización de la auditoría, no se regresa a clases.

También demandaron la destitución de todo el personal que resulte responsable del mal uso de los recursos públicos; la emisión de la convocatoria para el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Instituto; que el órgano interno de control intervenga en la investigación de las constancias de inglés apócrifas que supuestamente expide el subdirector de planeación y vinculación Salvador Patricio Castro Castro y se reintegre el recurso a los perjudicados.

De la misma forma, exigieron la revisión del contrato del servicio de limpieza de las cuatro personas contratadas para ello; calidad educativa con docentes capacitados y actualizados en las materias que se imparten, así como la permanencia de docentes en las materias, compromiso de no represalias por la libre manifestación de ideas, no al acoso escolar por parte de directivos y docentes, y alto al abuso de docentes que condicionan las calificaciones por la realización de trabajos extra-clases con beneficios personales, ya sean materiales o monetarios para quienes los imponen.





