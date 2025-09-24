Más Información

Cae en Guanajuato extorsionador y secuestrador de dos agentes federales en Michoacán; era objetivo prioritario

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

¿Quién es Fernando Chico Pardo, comprador del 25% de Banamex?

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro

La Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo (OSEH) ofreció un Concierto de Gala en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Los 70 músicos que integran esta orquesta expusieron su talento, así como la cultura hidalguense en el recinto más importante de las cámaras que integran el Congreso de la Unión.

Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo se presenta en San Lázaro, dirigida por el maestro Héctor Javier Reyes Bonilla/ Foto: Especial
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, acompañó a integrantes de la sinfónica, durante la gala, que fueron dirigidos del maestro Héctor Javier Reyes Bonilla.

Los integrantes de esta sinfónica deleitaron al público con piezas emblemáticas y destacó la participación del tenor Julio Trejo; destacó la ópera Quetzalcóatl y cerraron con la obra El Hudalguense.

Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo se presenta en San Lázaro, dirigida por el maestro Héctor Javier Reyes Bonilla / Foto: Especial
