La ola de violencia que se ha presentado en Tabasco es ocasionada por bandas locales, afirmó el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, negando la presencia de cárteles en la entidad.

Entrevistado al dar el banderazo de salida al operativo de seguridad integrado por más de 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa, Morán González, afirmó que los robos a comercios y tiendas de conveniencia que se presentaron en Villahermosa el pasado jueves, fueron realizados por delincuentes locales que tenían como único fin crear el pánico entre la población.

"Señores estos fueron actos vandálicos, porque se robaron cigarros, etc., fue la intención de generar inestabilidad, sin embargo, en menos de una hora teníamos controlado con el despliegue inmediato de personal, estos actos vandálicos no buscaron más que crear incertidumbre en la población", aseveró.

Y agregó: "Es necesario que se mantengan al tanto en los canales oficiales, porque siempre existe un sistema de rumorología o de falsas noticias que si bien, si ocurrieron actos vandálicos, también es hecho que se magnificaron en cuestiones que ya no existían o seguían diciendo cosas cuando ya no; yo creo que es conveniente evitar recibir un mensaje y no corroborarlo, yo creo que primero nuestra labor como ciudadanos es corroborar la información que nos dan, eso es parte fundamental".

El comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, negó que existan carteles que estén operando en Tabasco, afirmando que son bandas locales que han cambiado su nombre pero siguen siendo los mismos integrantes.

"Yo siempre he estado en el entendido que no tenemos carteles aquí, realmente son un grupo de vándalos que son los mismos, antes se llamaban la "Barredora" y después se ponen "Cártel del Noreste" cuando ya no les conviene ser barredora y luego se llaman "Cártel de Jalisco", ellos se están autonombrando pero son los mismos delincuentes, siguen siendo los mismos, por azares o cuestiones legales no me permito, por la presunción de inocencia, pero son los mismos, los mismos actores y que hacen esto y están escondidos", aseveró.

Morán González, insistió en que estos grupos de delincuentes no pertenecen a carteles, sino que ellos se están moviendo a sus propios intereses y son células delictivas, bandas delincuenciales locales.

Blindaje

Este domingo el Gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional pusieron en marcha el operativo "Tabasco Seguro", que inicialmente reforzará la vigilancia en Villahermosa y los municipios más importantes y donde se han presentado hechos violentos.

El mandatario tabasqueño, dijo que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, comandante supremo de las fuerzas armadas, se acordó actuar con mayor firmeza y determinación para combatir la delincuencia y prevenir delitos que han venido afectando la tranquilidad de las familias tabasqueñas.

