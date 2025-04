El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó en el año 2024 un total de 42 agresiones y dos ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales; la cifra más alta en comparación con lo registrado en otras entidades del país.

En su “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México 2024”, la organización precisó que en la entidad oaxaqueña se registraron 15 eventos de agresión con 42 agresiones específicas.

Las entidades del país con mayor número de eventos de agresión, seguidas de Oaxaca, fueron Chiapas, Michoacán y Puebla con nueve eventos cada una, y Veracruz con ocho. En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados, lo cual equivale al 53.1 por ciento.

Además, detalló, en estos mismos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236 documentadas, lo cual representa el 53.8 por ciento.

“Otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo con siete, Ciudad de México, siete; Sonora, cinco, y Baja California Sur, cinco. El caso de Baja California Sur, con 5 eventos de agresión y 13 agresiones específicas, llama la atención, ya que en los últimos 10 años se han documentado 6 eventos de agresión en total, mientras que durante el año 2024 casi se alcanzó dicha cifra”.

Agresiones registradas

Las principales agresiones son intimidación, hostigamiento, homicidio, criminalización, estigmatización, difamación, amenazas, agresiones físicas, daño en propiedad, violencia de género, detención arbitraria, robo, uso indebido de la fuerza, discriminación, ejecución extrajudicial, allanamiento y privación ilegal de la libertad.

CEDMA advirtió que el hecho de que algunas entidades federativas no arrojen registros de agresiones no debe interpretarse en el sentido de que las personas y comunidades defensoras no estén en condiciones de riesgo debido a su labor.

“Sino que en algunas entidades no se visibiliza la labor de defensa de derechos humanos o las agresiones se documentan como casos de delincuencia común, sin considerar el contexto de la persona o comunidad defensora agredida. Incluso, el factor de riesgo en que se encuentran las personas periodistas en distintas regiones del país, puede influir en la cantidad de registros de agresiones que se obtienen para el presente informe, entre otros factores”.

Ejecuciones extrajudiciales

Adicionalmente a las 42 agresiones específicas contra personas defensoras del medio ambiente, en Oaxaca también se registraron dos ejecuciones extrajudiciales.

La organización precisó que estas ejecuciones extrajudiciales se tratan del asesinato de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, quienes eran mujeres indígenas triquis originarias de San Juan Copala, Oaxaca, y eran defensoras de la tierra y territorio. También formaron parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que denuncia el despojo de territorio y recursos naturales en perjuicio de las comunidades triquis de Oaxaca.

“En la madrugada del 6 de noviembre de 2024, Adriana y Virginia Ortiz García se encontraban en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, cuando, al descender de un taxi dos sujetos las atacaron con armas de fuego y las asesinaron. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos estimó necesario considerar como hipótesis del móvil del asesinato, una represalia por su labor de defensa de los derechos humanos y medioambientales”.

La Fiscalía General del estado de Oaxaca, puntualizó el CEMDA, dio a conocer en un boletín de prensa que, derivado de las investigaciones relacionadas con el caso de Adriana y Virginia, se identificó que uno de los sujetos imputados en el asesinato de las hermanas, era elemento activo de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, “por lo cual este caso se trata como una probable ejecución extrajudicial”.

En 2024, al menos 25 personas defensoras del medio ambiente y el territorio perdieron la vida con motivo de su labor. Se registraron 21 personas víctimas de homicidio y cuatro víctimas de ejecución extrajudicial.

“En comparación con años anteriores, esta cifra de 25 se coloca como la segunda más alta de los últimos 10 años. El mismo número se obtuvo en el año 2021 y fue superado únicamente en el año 2017 cuando se registraron 29 víctimas de agresiones letales”, señaló.

