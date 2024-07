Cuernavaca, Mor.- Pablo Flores, integrante de la comunidad LGTB en el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac, tiene 22 años y la mayor parte de su vida ha sufrido discriminación, abandono, homofobia y maltrato de su padre José Flores Nicolás.

El 16 de julio, sin embargo, el desprecio a su hijo por ser homosexual alcanzó el grado de intento de homicidio. El padre de familia atacó a su hijo con una daga, pero una caída fortuita del joven impidió su ejecución.

Pablo es el primogénito pero recuerda que comenzó a sentir el desplazamiento de su padre a la edad de seis años, cuando su comportamiento comenzó a entender su orientación sexual.

En Huitzilac, catalogado por las autoridades como una de los municipios con arraigo machista, son pocos los integrantes de la comunidad LGTB que visibilizan los actos de discriminación que viven.

En esa demarcación de la zona norte del estado, el paterfamilia José Flores fue captado en video en el momento que blande una daga en su mano derecha, luego de atacar a su hijo frente a su familia. A José Flores lo acompañaban su madre Irma Nicolás González y su hermana Wendy Flores Nicolás.

"La violencia ha sido de manera creciente, primero eran agresiones, luego intimidaciones, pero nunca me imaginé que mi padre pensara matarme, hasta que pasó lo del día 16 de julio, cuando recibí el ataque con arma blanca por parte de mi papá", contó.

Antes del ataque, el padre del joven fue a la casa de su otra hija para preguntarle si quería recibir a su hermano en pedacitos o en forma que lo reconociera. Nadie le dio importancia porque estaba bajo los influjos del alcohol.

Pablo fue auxiliado por la Policía municipal y lo trasladaron hasta la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia por intento de homicidio, pero la fuerza pública no quiso detener al presunto responsable a pesar de que lo vieron en la calle.

“Temo por mi vida, mi integridad y por la de mi mamá y hermanos. Si algo me llegara a pasar en este momento, porque la familia de mi papá es sumamente agresiva, responsabilizo a mi papá José Flores, a su mamá y a su hermana que lo han protegido", dijo.

¿La Fiscalía ha hecho algo por ti después de la denuncia?", se le preguntó.,

No, solamente, me mandaron un mensaje por WhatsApp y me agregaron a un grupo de seguridad, pero hasta la fecha no se han venido ni a presentar la policía ni ninguna otra, afirmó.

